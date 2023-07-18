90 yaşındaki Yeşilçam yıldızın Kayhan Yıldızoğlu'nun son hali ortaya çıktı! Gören inanamadı! “Allah elimi ayağımı biraz büzdü...”
İlk filmini 1966 yılında çeviren usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, kariyeri boyunca birçok yapımda yer aldı. Keloğlan, Malkoçoğlu, Eşkıya gibi filmlerin yanı sıra Çiçek Taksi, Selena gibi dizilerde de oynayan Kayhan Yıldızoğlu'nun son hali merak konusu oldu. Şimdilerde 90 yaşında olan ünlü oyuncunun son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken Yıldızoğlu'nun "Allah elimi ayağımı biraz büzdü ama beynim çalışıyor" şeklindeki sözleri dikkat çekti. İşte başta Kayhan Yıldızoğlu'nun son hali...
18.07.2023 16:37 - Son Güncelleme: 18.07.2023 16:37
Yer aldığı sayısız Yeşilçam filmleri yanı sıra yakın dönem Çiçek Taksi, Selena gibi dizilerde de performans sergileyen Kayhan Yıldızoğlu'nun son hali merak konusu oldu.