Vav TV İzle
Haberler Magazin 90 yaşındaki Yeşilçam yıldızın Kayhan Yıldızoğlu'nun son hali ortaya çıktı! Gören inanamadı! “Allah elimi ayağımı biraz büzdü...”

90 yaşındaki Yeşilçam yıldızın Kayhan Yıldızoğlu'nun son hali ortaya çıktı! Gören inanamadı! “Allah elimi ayağımı biraz büzdü...”

İlk filmini 1966 yılında çeviren usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, kariyeri boyunca birçok yapımda yer aldı. Keloğlan, Malkoçoğlu, Eşkıya gibi filmlerin yanı sıra Çiçek Taksi, Selena gibi dizilerde de oynayan Kayhan Yıldızoğlu'nun son hali merak konusu oldu. Şimdilerde 90 yaşında olan ünlü oyuncunun son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken Yıldızoğlu'nun "Allah elimi ayağımı biraz büzdü ama beynim çalışıyor" şeklindeki sözleri dikkat çekti. İşte başta Kayhan Yıldızoğlu'nun son hali...

takvim.com.tr
18.07.2023 16:37 - Son Güncelleme: 18.07.2023 16:37
90 yaşındaki Yeşilçam yıldızın Kayhan Yıldızoğlu’nun son hali ortaya çıktı! Gören inanamadı! “Allah elimi ayağımı biraz büzdü...”

Yer aldığı sayısız Yeşilçam filmleri yanı sıra yakın dönem Çiçek Taksi, Selena gibi dizilerde de performans sergileyen Kayhan Yıldızoğlu'nun son hali merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
90 yaşındaki Yeşilçam yıldızın Kayhan Yıldızoğlu’nun son hali ortaya çıktı! Gören inanamadı! “Allah elimi ayağımı biraz büzdü...”

Şimdilerde 90 yaşında olan ünlü oyuncunun ortaya son çıkan görüntüleri ise kısa sürede gündem oldu.

90 yaşındaki Yeşilçam yıldızın Kayhan Yıldızoğlu’nun son hali ortaya çıktı! Gören inanamadı! “Allah elimi ayağımı biraz büzdü...”

Birçok şeyi hatırladığını söyleyen oyuncunun sözleri de yürek burktu. Usta oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Bu yaşta eskisi gibi hepinizi göremiyorum. Beraber zevkli anlar yaşayamıyoruz ama hepiniz kalbimdesiniz. Hepinizi hatırlıyorum ve anıyorum.

90 yaşındaki Yeşilçam yıldızın Kayhan Yıldızoğlu’nun son hali ortaya çıktı! Gören inanamadı! “Allah elimi ayağımı biraz büzdü...”

Az önce dostum Bilge Zobu'nun adını duyunca dünyalar benim oldu. O kadar özledim o kadar özledim ki... Tiyatroda yıllarca beraber çalıştık. Bütün dostlarımı hatırlıyorum.

90 yaşındaki Yeşilçam yıldızın Kayhan Yıldızoğlu’nun son hali ortaya çıktı! Gören inanamadı! “Allah elimi ayağımı biraz büzdü...”

Allah elimi, ayağımı biraz büzdü ama Allah'tan beynim çalışıyor. Hepinizi hatırlıyorum ve sevgiyle, dostlukla, iyi niyetlerle anıyorum"

SON DAKİKA