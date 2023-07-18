90 yaşındaki Yeşilçam yıldızın Kayhan Yıldızoğlu’nun son hali ortaya çıktı! Gören inanamadı! “Allah elimi ayağımı biraz büzdü...”

Birçok şeyi hatırladığını söyleyen oyuncunun sözleri de yürek burktu. Usta oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Bu yaşta eskisi gibi hepinizi göremiyorum. Beraber zevkli anlar yaşayamıyoruz ama hepiniz kalbimdesiniz. Hepinizi hatırlıyorum ve anıyorum.