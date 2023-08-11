9 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti! Kamil Güler’in eski eşi bakın kim! “Boşandım” Meğer o da çok ünlüymüş! Çiçek Taksi'nin Erdal'ıydı..

Affet Bizi Hocam, Çiçek Taksi, Maçolar ve dava birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu Kamil Güler cephesinden kötü haber geldi. Güler'in 9 yıllık evliliğinin sessiz sedasız bittiği ortaya çıktı. Oyuncunun eski eşi, "Boşandım, epey oldu" diyerek ayrılığı duyurdu. Güler'in eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Kamil Güler'in eski eşi kimmiş...