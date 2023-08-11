9 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti! Kamil Güler’in eski eşi bakın kim! “Boşandım” Meğer o da çok ünlüymüş! Çiçek Taksi'nin Erdal'ıydı..

Affet Bizi Hocam, Çiçek Taksi, Maçolar ve dava birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu Kamil Güler cephesinden kötü haber geldi. Güler'in 9 yıllık evliliğinin sessiz sedasız bittiği ortaya çıktı. Oyuncunun eski eşi, "Boşandım, epey oldu" diyerek ayrılığı duyurdu. Güler'in eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Kamil Güler'in eski eşi kimmiş...
Çiçek Taksi dizisiyle hafızalara kazınan Kamil Güler, 2014 yılında nikah masasına oturdu. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan oyuncudan kötü haber geldi.
Güler'in 9 yıllık evliliğinin sessiz sedasız bittiği ortaya çıktı. Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncunun eski eşi, Kamil Güler'den boşandığını şu sözlerle açıkladı: "Boşandım, epey oldu. Şu an her şey yolunda. Önümüzdeki hafta kısa bir tatil yapacağım"
Sürpriz boşanma ünlü çiftin hayranlarında şok etkisi yaratırken Güler'in eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.