Vav TV İzle
Haberler Magazin 9 yıllık evlilik sessiz sedasız bitmişti! 43'lük Zahide Yetiş’in son hali olay! 20’lerine döndü! “İnanamadım! Başka biri haline gelmiş...”

9 yıllık evlilik sessiz sedasız bitmişti! 43'lük Zahide Yetiş’in son hali olay! 20’lerine döndü! “İnanamadım! Başka biri haline gelmiş...”

Geçen haftalarda katıldığı bir programda 2014'te dünyaevine girdiği Cem Arısoy ile boşandığını açıklayan Zahide Yetiş, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü sunucu şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan 43 yaşındaki sunucunun son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "İnanamadım! Başka biri haline gelmiş" derken bir başkası "Şakasız Zahide Yetiş mi? O değil inanmam!" yorumunda bulundu. İşte Zahide Yetiş'in şaşkına çeviren son hali...

takvim.com.tr
04.05.2023 19:05 - Son Güncelleme: 04.05.2023 19:38
9 yıllık evlilik sessiz sedasız bitmişti! 43’lük Zahide Yetiş’in son hali olay! 20’lerine döndü! “İnanamadım! Başka biri haline gelmiş...”

Hem kariyeri hem özel hayatıyla adından söz ettiren Zahide Yetiş, 2014'te iş insanı Cem Arısoy ile dünyaevine girmişti. Çift, 2018'de ise oğulları Aras'ı kucaklarına almıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
9 yıllık evlilik sessiz sedasız bitmişti! 43’lük Zahide Yetiş’in son hali olay! 20’lerine döndü! “İnanamadım! Başka biri haline gelmiş...”

Yetiş, geçen haftalarda katıldığı bir programda ise boşanma itirafında bulunmuş ve herkesi şaşkına çevirmişti.

9 yıllık evlilik sessiz sedasız bitmişti! 43’lük Zahide Yetiş’in son hali olay! 20’lerine döndü! “İnanamadım! Başka biri haline gelmiş...”

9 yıllık evliliği sessiz sedasız biten Zahide Yetiş, "Aras ile yeni sayfalar açtık" diyerek boşandığını açıklamıştı.

9 yıllık evlilik sessiz sedasız bitmişti! 43’lük Zahide Yetiş’in son hali olay! 20’lerine döndü! “İnanamadım! Başka biri haline gelmiş...”

Ayrılık kararı almasının nedenlerini de açıklayan Yetiş, "Hayat sizi başka yerlere götürebilir ve o götürdüğün yerde varlığınıza devam ediyorsunuz" şeklinde konuşmuştu.

9 yıllık evlilik sessiz sedasız bitmişti! 43’lük Zahide Yetiş’in son hali olay! 20’lerine döndü! “İnanamadım! Başka biri haline gelmiş...”

Oğlunun babası ve babaannesiyle diyaloglarının devam ettiğini de belirten Zahide Yetiş, "Oğlumla hayatımıza devam ediyoruz" demişti.

SON DAKİKA