9 yıllık evlilik sessiz sedasız bitmişti! 43'lük Zahide Yetiş’in son hali olay! 20’lerine döndü! “İnanamadım! Başka biri haline gelmiş...”
Geçen haftalarda katıldığı bir programda 2014'te dünyaevine girdiği Cem Arısoy ile boşandığını açıklayan Zahide Yetiş, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ünlü sunucu şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan 43 yaşındaki sunucunun son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "İnanamadım! Başka biri haline gelmiş" derken bir başkası "Şakasız Zahide Yetiş mi? O değil inanmam!" yorumunda bulundu. İşte Zahide Yetiş'in şaşkına çeviren son hali...
04.05.2023 19:05 - Son Güncelleme: 04.05.2023 19:38
Hem kariyeri hem özel hayatıyla adından söz ettiren Zahide Yetiş, 2014'te iş insanı Cem Arısoy ile dünyaevine girmişti. Çift, 2018'de ise oğulları Aras'ı kucaklarına almıştı.
9 yıllık evliliği sessiz sedasız biten Zahide Yetiş, "Aras ile yeni sayfalar açtık" diyerek boşandığını açıklamıştı.
Oğlunun babası ve babaannesiyle diyaloglarının devam ettiğini de belirten Zahide Yetiş, "Oğlumla hayatımıza devam ediyoruz" demişti.