9 yıllık evlilik! MasterChef Danilo Zanna'nın Giresunlu eski eşi Tuğçe Demirbilek’e bakın! Oğlunun annesi Ebru Gündeş'e benzetildi

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile üstlendiği MasterChef Türkiye yarışmasıyla bir kez daha ekranlarda yer alan İtalyan şef Danilo Zanna'nın hayatı merak edildi. Bir çocuk babası Zanna'nın özellikle oğlunun annesi merak konusu oldu. Ünlü şefin, 9 yıl evli kaldığı Giresunlu eski eşi Tuğçe Demirbilek'in sosyal medya paylaşımları ise dikkat çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı "Ebru Gündeş sandım" derken bir başkası "Naif ve güzel kadın" yorumunda bulundu. İşte Danilo Zanna'nın 9 yıllık eski eşi...
Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile jüri görevini üstlendiği MasterChef Türkiye yarışmasıyla ekranlara dönene Danilo Zanna'nın hayatı merak konusu oldu.
Zanna'nın özellikle 9 yıl evli kaldığı eski eşi Tuğçe Demirbilek merak edildi.
Ünlü şefin Giresunlu eski eşi Tuğçe Demirbilek'in sosyal medya paylaşımları ise dikkat çekti.