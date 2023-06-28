9 yıllık evliliğin ardından eski eşine benzeyen sevgilisi ifşa olmuştu! MasterChef Danilo Zanna'nın oğluna bakın: "Annesinin kopyası"
9 yıllık evliliğin ardından eski eşine benzeyen sevgilisi ifşa olmuştu! MasterChef Danilo Zanna'nın oğlu Zeno Tibet sosyal medyada gündem oldu. Kurban Bayramı'nı babası ile geçiren Zeno'nun "İyi bayramlar" paylaşımı dikkat çekti. İtalyan şef Danilo Zanna'nın oğlunu görenler "Annesinin kopyası" yorumları yaptı. 2012-2021 yılları arasında evli kalan çiftin boşanmasının ardından Danilo Zanna'nın yeni sevgilisi ortaya çıkmış ve o isim de ünlü şefin eski eşine benzetilmişti.
"ANNESİNİN KOPYASI"
9 yıllık evliliğin ardından eski eşine benzeyen sevgilisi ifşa olmuştu! MasterChef Danilo Zanna'nın oğluna bakın! Görenler, "Annesinin kopyası" diyor.
Sevecen ve sempatik tavırlarıyla gönülleri fetheden Danilo, 2012-2021 yılları arasında Tuğçe Demirbilek ile evli kaldı.
Zeno adında bir erkek çocuğu olan çift sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı. 9 yaşındaki oğullarının velayeti ortak kaldı. Çocuğunun tüm masraflarını karşılamak üzere anlaşan ikiliden Danilo Zanna oğlunu her istediğinde görebiliyor.
ORTAK VELAYET
Duruşma çıkışında Danilo Zanna "Üzüldüm. Her şey yolunda" dedi. Zanna'ın avukatı Altın Mimir ise "Tanıkların müşterek çocukları var, anlaşmalı olarak boşandılar. Dostlukları arkadaşlıkları devam edecek oğulları için her zaman bir arada olacaklar" dedi.