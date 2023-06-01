9 yıllık evliliği bitmişti! 43’lük Zahide Yetiş’in son haline bakın! “Çok güzel” Müge Anlı’nın sıkı dostuna Alişan kayıtsız kalmadı...

Hayat sizi başka yerlere götürebiliyor ve o götürdüğü yerde varlığınıza devam ediyorsunuz. Bu bizim için çok özel bir sene oldu. İstanbul'da evim var ama çoğu zamanımı İzmir'deki evde geçiriyorum. Oğlumla hayatımıza devam ediyoruz. Baba ve babaannesiyle diyalogumuz devam ediyor"