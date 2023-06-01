9 yıllık evliliği bitmişti! 43’lük Zahide Yetiş’in son haline bakın! “Çok güzel” Müge Anlı’nın sıkı dostuna Alişan kayıtsız kalmadı...
9 yıllık evliliği bitmişti! 43'lük Zahide Yetiş'in son haline bakın! Katıldığı bir programda 9 yıllık evliliğinin bittiğini itiraf ederek uzun süre gündem olan Zahide Yetiş, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Süper mini elbisesi ile verdiği pozları boy boy yayınlayan 43 yaşındaki Yetiş'in son hali çok konuşuldu. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşıma şarkıcı Alişan da kayıtsız kalmadı. İşte Müge Anlı'nın yakın dostu Zahide Yetiş'in o pozları...
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren sunucu Zahide Yetiş, geçen haftalarda bir programa katıldı ve boşanma itirafıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.
BOŞANMA İTİRAFI!
2014 yılında oğlunun babasıyla nikah masasına oturan Yetiş, katıldığı bir programda eşiyle boşandığını söyledi. Program sunucusunun "Artık Aras'la bambaşka bir yolunuz var" demesi üzerine boşanma sürecinden bahseden Zahide Yetiş, şöyle konuştu: "Aras'la her zaman yeni sayfalar açtık.
İZMİR'E YERLEŞTİ
Zahide Yetiş boşanmasına dair detay vermemeyi tercih ederken İstanbul yerine İzmir'deki evini tercih etmesi de "Şehirden gidiyor mu?" sorularına sebep oldu.
OĞLUYLA GÜNDEM OLDU!
Özel hayatına dair açıklamasıyla uzun süre konuşulan Yetiş, sonrasında da minik oğlu Aras ile gündeme geldi. Oğlu Aras ile bir arkadaşına misafirliğe giden Yetiş'in oyun oynayan çocuklara verdiği tepki gülümsetirken "Mahvetmişler her yeri" sözleri dikkat çekti. Öte yandan Aras'ın son halini görenler "Ne kadar büyümüş" yorumunda bulundu.