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Haberler Magazin 9 yıllık evliliği biten Zahide Yetiş tatil sezonunu açtı! Minisiyle sahilden paylaşmaya doyamadı! Müge Anlı’nın yakın dostu...

9 yıllık evliliği biten Zahide Yetiş tatil sezonunu açtı! Minisiyle sahilden paylaşmaya doyamadı! Müge Anlı’nın yakın dostu...

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan Zahide Yetiş, geçen aylarda katıldığı bir programda 9 yıllık evliliğinin sessiz sedasız bittiğini itiraf etmişti. Oğlunun babası ile yollarını ayıran ünlü sunucu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. 2018'de oğlu Aras'ı kucağına alan bir çocuk annesi Yetiş, tatil sezonunu açtı ve Bodrum sahilde verdiği pozları art arda yayınladı. Yetiş'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken ünlü sunucu sosyal medyayı salladı. İşte Müge Anlı'nın yakın dostu Zahide Yetiş'in tatil pozları...

takvim.com.tr
22.05.2023 20:50 - Son Güncelleme: 22.05.2023 20:50
9 yıllık evliliği biten Zahide Yetiş tatil sezonunu açtı! Minisiyle sahilden paylaşmaya doyamadı! Müge Anlı’nın yakın dostu...

Ünlü sunucu Zahide Yetiş, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Yetiş, geçen günlerde de boşanma itirafıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.

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9 yıllık evliliği biten Zahide Yetiş tatil sezonunu açtı! Minisiyle sahilden paylaşmaya doyamadı! Müge Anlı’nın yakın dostu...

BOŞANMA İTİRAFI!
2014 yılında oğlunun babasıyla nikah masasına oturan Yetiş, katıldığı bir programda eşiyle boşandığını söyledi.

9 yıllık evliliği biten Zahide Yetiş tatil sezonunu açtı! Minisiyle sahilden paylaşmaya doyamadı! Müge Anlı’nın yakın dostu...

Program sunucusunun "Artık Aras'la bambaşka bir yolunuz var" demesi üzerine boşanma sürecinden bahseden Zahide Yetiş, şöyle konuştu: "Aras'la her zaman yeni sayfalar açtık.

9 yıllık evliliği biten Zahide Yetiş tatil sezonunu açtı! Minisiyle sahilden paylaşmaya doyamadı! Müge Anlı’nın yakın dostu...

Hayat sizi başka yerlere götürebiliyor ve o götürdüğü yerde varlığınıza devam ediyorsunuz. Bu bizim için çok özel bir sene oldu.

9 yıllık evliliği biten Zahide Yetiş tatil sezonunu açtı! Minisiyle sahilden paylaşmaya doyamadı! Müge Anlı’nın yakın dostu...

İstanbul'da evim var ama çoğu zamanımı İzmir'deki evde geçiriyorum. Oğlumla hayatımıza devam ediyoruz. Baba ve babaannesiyle diyalogumuz devam ediyor"

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