9 yıllık evliliği biten Zahide Yetiş minik oğluyla misafirliğe gitti! O halleri çok konuşuldu! “Mahvetmişler her yeri” Müge Anlı’nın sıkı dostu...
Ünlü sunucu Zahide Yetiş, geçen haftalarda konuk olduğu bir programda oğlunun babası ile 9 yıllık evliliklerini sessiz sedasız sonlandırdıklarını itiraf etmişti. 2018'de oğlu Aras'ı kucağına alan Yetiş, "Aras ile yeni sayfalar açtık" demişti. Boşanma haberiyle hayranlarını şaşırtan Yetiş, bu kez minik oğluyla gündeme geldi. Oğlu Aras ile bir arkadaşına misafirliğe giden Yetiş'in oyun oynayan çocuklara verdiği tepki gülümsetirken "Mahvetmişler her yeri" sözleri dikkat çekti. Öte yandan Aras'ın son halini görenler "Ne kadar büyümüş" yorumunda bulundu. İşte Müge Anlı'nın sıkı dostu Zahide Yetiş'in o halleri...
19.04.2023 11:29 - Son Güncelleme: 19.04.2023 11:38
Ünlü sunucu Zahide Yetiş, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Yetiş, geçen günlerde de boşanma itirafıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.
Program sunucusunun "Artık Aras'la bambaşka bir yolunuz var" demesi üzerine boşanma sürecinden bahseden Zahide Yetiş, şöyle konuştu: "Aras'la her zaman yeni sayfalar açtık.