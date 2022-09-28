9 yıllık evliliği biten Emine Ün yeni aşkını paylaşmıştı! Emine Ün sevgilisi ile kızı Duru Kınay’la poz verdi! İlk yorum Pınar Aylin’den...
2003-2009 yılları arasında evli kaldığı Emre Kınay'dan Duru Kınay adından bir kızı olan Emine Ün, 2012 senesinde nikah masasına oturduğu iş insanı Tolga Karakaş ile 2021'de boşanmıştı. Boşanmanın ardından Karakaş'ın Emine Ün'ün kardeşi Mine Ün ile aşk yaşadığı ve 9 yıllık evliliğin bu nedenle bittiği iddia edilmişti. İhanet haberleriyle uzun süre gündem olan Emine Ün, geçen günlerde ise sosyal medya hesabında ilan-ı aşk ederek adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Ün, şimdi de kızı Duru Kınay ve sevgilisiyle verdiği pozu yayınladı. İlk yorumu Pınar Aylin'in yaptığı paylaşımda Duru Kınay'ın son hali beğeni topladı. İşte Emine Ün'ün o paylaşımı...
28.09.2022 00:01 - Son Güncelleme: 28.09.2022 00:42
İbrahim Erkal ile çektiği Canısı filmiyle hafızalara kazınan Emine Ün, 2003'te nikah masasına oturduğu Emre Kınay'dan 2009 yılında boşandı.
Bu evlilikten Duru Kınay adında bir kızı olan Ün, daha sonra iş insanı Tolga Karakaş ile dünyaevine girdi.
İhanet haberleriyle uzun süre gündem olan Emine Ün, geçen günlerde ise sosyal medya hesabında ilan-ı aşk ederek adından söz ettirdi.