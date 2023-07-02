9 yıllık eşinden ilk hamle! Doğuş’un terk ettiği konuşulan Hoşkedem Hidayetkızı’ndan iddialara net yanıt! Gayrimeşru oğlu DNA testi yaptırmıştı...
Asıl adı Orhan Baltacı olan Doğuş, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi. Bir dönem gayrimeşru çocuk kriziyle gündeme gelen Doğuş son olarak 9 yıllık eşi Hoşkedem Hidayetkızı bırakıp İstanbul'a döndüğü ve boşanma kararı aldığı yönündeki iddialarla adından söz ettirdi. Söz konusu iddiaların ardından ilk hamle Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak tanınan Hoşkedem Hidayetkızı'ndan geldi. İşte detaylar...
02.07.2023 12:35 - Son Güncelleme: 02.07.2023 12:35
'Gamsız', 'Bunun Adına Yürek Derler', 'Yalancı' ve 'Yemin Ettim Sana' parçalarıyla bir döneme damga vuran Doğuş, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
2014 yılında Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak tanınan Hoşkedem Hidayetkızı ile dünyaevine giren ve bu evlilikten iki evladı olan şarkıcı, gayrimeşru çocuk kriziyle de uzun süre konuşudu.
İddiaya göre; Evlendikten sonra Azerbaycan'a yerleşen ünlü sanatçı Doğuş, eşinin ailesiyle yaşadığı sorunları aşamayınca İstanbul'a geri döndü.