9 yıllık büyük aşk! Hayat Öpücüğü’nün yıldızı Hatice Şendil’in eşi bakın kim çıktı! Meğer Bir Zamanlar Çukurova’da...

Ali Sunal ile başrolünü üstlendiği Hayat Öpücüğü filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Hatice Şendil'in hayatı merak edildi. Can adında bir oğlu olan ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, özellikle "Hatice Şendil'in eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Bakın Hatice Şendil'in eşi kim...