9 yıllık büyük aşk! Hayat Öpücüğü’nün yıldızı Hatice Şendil’in eşi bakın kim çıktı! Meğer Bir Zamanlar Çukurova’da...

Ali Sunal ile başrolünü üstlendiği Hayat Öpücüğü filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Hatice Şendil'in hayatı merak edildi. Can adında bir oğlu olan ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, özellikle "Hatice Şendil'in eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Bakın Hatice Şendil'in eşi kim...
Ali Sunal ile başrolünü üstlendiği Hayat Öpücüğü filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Hatice Şendil'in hayatı merak edildi.
HATİCE ŞENDİL KİM?
1983 yılında İstanbul'da doğan Hatice Şendil, anne tarafından İstanbullu, baba tarafından ise Selanik Göçmenidir.
İşletme mezunu olan Şendil, 2 sene oyunculuk eğitimi aldıktan sonra 2001 senesinde Miss Turkey ve Miss Europe güzellik yarışmasında 3. oldu.