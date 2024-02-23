9 yıllık büyük aşk! Hakan Ural’ın partneri Nur Tuğba Namlı’nın sarıp sarmalayıp paylaştı! Eşi bakın kim çıktı! Meğer 3 çocuğunun babası...

Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla adını duyuran ve şimdilerde Hakan Ural ile bir magazin programının sunuculuğunu üstlenen Nur Tuğba Namlı, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündem oldu. 3 çocuk annesi ünlü sunucu, şimdi ise eşiyle adından söz ettirdi. Eşiyle yaptığı son paylaşımla dikkat çeken Namlı'ya beğeni yağdı. Bakın Nur Tuğba Namlı'nın eşi kimmiş...