9 yıllık büyük aşk! Hakan Ural’ın partneri Nur Tuğba Namlı’nın sarıp sarmalayıp paylaştı! Eşi bakın kim çıktı! Meğer 3 çocuğunun babası...

Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla adını duyuran ve şimdilerde Hakan Ural ile bir magazin programının sunuculuğunu üstlenen Nur Tuğba Namlı, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündem oldu. 3 çocuk annesi ünlü sunucu, şimdi ise eşiyle adından söz ettirdi. Eşiyle yaptığı son paylaşımla dikkat çeken Namlı'ya beğeni yağdı. Bakın Nur Tuğba Namlı'nın eşi kimmiş...
Hakan Ural ile bir magazin programının sunuculuğunu üstlenen Nur Tuğba Namlı, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Geçen yıl üçüncü kez anne olan Namlı'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü sunucunun özellikle 9 yıl aynı yastığa baş koyduğu, üç çocuğunun babası merak konusu oldu.
İnternet kullanıcıları, "Nur Tuğba Namlı'nın eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Nur Tuğba Namlı'nın eşiyle yaptığı son paylaşım ise dikkat çekti.