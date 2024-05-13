9 yıllık aşk! Güldür Güldür'ün Fikri'si Aziz Aslan'ın eşine bakın! “Gün ışığım” dediği eşi hayran bıraktı! Çocuğunun annesi meğer...

Kadrosunda Alper Kul, Açelya Topaloğlu, Meltem Yılmazkaya, Ali Sunal, Onur Atilla gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show adlı eğlence programında canlandırdığı Fikri karakteriyle tanınan Aziz Aslan'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Aslan'ın "Gün ışığım" dediği 9 yıllık eşini görenler ise hayran kaldı. Ünlü çiftin aşk dolu pozları için "Çok yakışıyorsunuz" yorumu yapıldı. İşte Aziz Aslan'ın gözünden sakındığı eşi...