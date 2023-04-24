9 yılı devirdiler! 37 yaşındaki Melisa Sözen’den evlilik itirafı geldi! Sevgilisi bakın kim! Kendisinden de ünlü çıktı! Meğer...
Son olarak Biz Kimden Kaçıyorduk Anne adlı dizide rol alan Melisa Sözen, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Aşk hayatı hakkında konuşan Sözen, evlilik itirafıyla kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun 9 yıldır aşk yaşadığı ismi ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Melisa Sözen'in biricik aşkı hangi ünlü isimmiş...
24.04.2023 11:08 - Son Güncelleme: 24.04.2023 11:09
Son olarak Biz Kimden Kaçıyorduk Anne adlı dizide rol alan Melisa Sözen, hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirdi.