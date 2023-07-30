9 yılı devirdiler! Kenan Doğulu’dan evlilik yıldönümü paylaşımı! Beren Saat’le şezlong pozunu yayınladı! “Seni çok seviyorum aşkım...”

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Saat ise eşinin doğum gününde yaptığı paylaşımla dikkat çekmişti. "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kafaları karıştıran Beren Saat, şu ifadeleri kullanmıştı: "Aşk, evlilikten her zaman daha önemli bence. Bizim ayrılık haberimiz yüz bin kere falan yapılmıştır. Çünkü biz ayrılmıyorken de ayrılık haberi vardı, birtakım problemler yaşadığımız dönem de vardı.

Aslında ayrı bir süreç̧ geçirdikten sonra pandemi sürecini beraber geçirdik. Beraber müzik yapmaya başladık. İlişkimiz daha başka türlü bir yere geldi. Birbirimizi başka türlü beslediğimiz, başka bir seviyesindeyiz ilişkinin ve aşkın her neyse... 'Her şey bitti' derken, beni şaşırtacak bir yere geldi. Bir müzisyen olarak Kenan'ı tanımaya başladım. Bütün dünyanın, hiçbir kimsenin evinden başka güvende hissetmediği bir dönemi beraber yaşadık. O enteresandı"