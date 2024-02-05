9 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Hakan Ural’ın partneri Nur Tuğba Namlı’nın eşi bakın kim çıktı! 3 çocuğunun babası meğer...

Var Mısın Yok Musun adlı yarışmayla adını geniş kitlelere duyuran ve şimdilerde Hakan Ural ile birlikte kamera karşısına geçen Nur Tuğba Namlı'nın hayatı merak konusu oldu. Üç evladı olan ve çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren ünlü sunucunun özellikle eşi merak edildi. Nur Tuğba Namlı'nın eşiyle pozları ise büyük ilgi gördü. Bakın Nur Tuğba Namlı'nın eşi kimmiş...
Yarışmacı olarak katıldığı Var Mısın Yok Musun adlı yarışmayla adını geniş kitlelere duyuran ve şimdilerde sunuculuk yapan Nur Tuğba Namlı'nın hayatı merak konusu oldu.
NUR TUĞBA NAMLI KİMDİR?
13 Haziran 1983 tarihinde Mersin'de doğan Nur Tuğba Namlı, Balıkesir Üniversitesi'nden mezun oldu.
Var Mısın Yok Musun yarışmasında keşfedildikten sonra Gülgûn Feyman'dan sunuculuk dersleri alan Namlı, bir süre gece haber bülteni sunuculuğu yaptı.