9 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Hakan Ural’ın partneri Nur Tuğba Namlı’nın eşi bakın kim çıktı! 3 çocuğunun babası meğer...

Var Mısın Yok Musun adlı yarışmayla adını geniş kitlelere duyuran ve şimdilerde Hakan Ural ile birlikte kamera karşısına geçen Nur Tuğba Namlı'nın hayatı merak konusu oldu. Üç evladı olan ve çocuklarıyla yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren ünlü sunucunun özellikle eşi merak edildi. Nur Tuğba Namlı'nın eşiyle pozları ise büyük ilgi gördü. Bakın Nur Tuğba Namlı'nın eşi kimmiş...