9 yıl önce evlenmişlerdi! 3 çocuk annesi Nur Tuğba Namlı’dan çekirdek aile paylaşımı! Eşi bakın kim! İlk beğeni partneri Hakan Ural’dan...

Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla adını duyuran ve daha sonra sunuculuk yapmaya başlayan Nur Tuğba Namlı, son olarak Hakan Ural ile birlikte kamera karşısına geçti. Ural ile 7 yıl partner olan ancak yeni sezonda programda yer almayacağını açıklayan Namlı, sezon finalinin ardından ailesiyle tatile çıktı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü sunucudan çekirdek aile paylaşımı da geldi. Namlı, eşi ve üç çocuğuyla verdiği pozu Instagram'da yayınladı. Bakın Nur Tuğba Namlı'nın eşi kimmiş...