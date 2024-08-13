9 yıl önce evlenmişlerdi! 3 çocuk annesi Nur Tuğba Namlı’dan çekirdek aile paylaşımı! Eşi bakın kim! İlk beğeni partneri Hakan Ural’dan...

Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla adını duyuran ve daha sonra sunuculuk yapmaya başlayan Nur Tuğba Namlı, son olarak Hakan Ural ile birlikte kamera karşısına geçti. Ural ile 7 yıl partner olan ancak yeni sezonda programda yer almayacağını açıklayan Namlı, sezon finalinin ardından ailesiyle tatile çıktı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü sunucudan çekirdek aile paylaşımı da geldi. Namlı, eşi ve üç çocuğuyla verdiği pozu Instagram'da yayınladı. Bakın Nur Tuğba Namlı'nın eşi kimmiş...
Sunuculuk kariyerine gece haber bülteni sunarak başlayan ve son olarak Hakan Ural ile kamera karşısına geçen Nur Tuğba Namlı, zaman zaman özel hayatıyla gündem oldu.
Ünlü oyuncunun özellikle 9 yıllık eşi merak edilip araştırıldı. Sosyal medyayı aktif kullanan Namlı'dan ise ailesiyle yeni paylaşım geldi.
Namlı, 9 yıllık eşi ve çocuklarıyla verdiği çekirdek aile pozunu sosyal medya hesabında yayınladı.