9 yıl Mustafa Üstündağ ile evli kalan Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya’dan itiraf: “Bir daha evlenme teklifi etmem”

17 yaşından beri oyunculuk yapan Ecem Özkaya'nın 2010 yılında evlendiği Mustafa Üstündağ'dan bir oğlu oldu. Ünlü çift, 2019 yılında ise yollarını ayırdı.

Hayat Şarkısı, Gönül Dağı gibi dizilerde rol alan ve şimdilerde Bahar'da Rengin karakterini canlandıran Ecem Özkaya, verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu.