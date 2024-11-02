9 yıl Mustafa Üstündağ ile evli kalan Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya’dan itiraf: “Bir daha evlenme teklifi etmem”

17 yaşından beri oyunculuk yapan Ecem Özkaya'nın 2010 yılında evlendiği Mustafa Üstündağ'dan bir oğlu oldu. Ünlü çift, 2019 yılında ise yollarını ayırdı.
Hayat Şarkısı, Gönül Dağı gibi dizilerde rol alan ve şimdilerde Bahar'da Rengin karakterini canlandıran Ecem Özkaya, verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu.
Sibel Arna'nın Youtube kanalına konuk olan Ecem Özkaya, oyunculuk macerasının lise sona kadar devam ettiğini ama artık ailesi tarafından adam akıllı bir işe yönelmesi istendiğini açıkladı.