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9 yıl Mustafa Üstündağ ile evli kalan Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya’dan itiraf: “Bir daha evlenme teklifi etmem”

Bahar dizisinde Rengin karakterini canlandıran Ecem Özkaya samimi açıklamalarda bulundu. Mustafa Üstündağ ile 9 yıl evli kalan Özkaya "Bir daha evlenme teklifi etmem" sözleriyle dikkat çekti. Ünlü oyuncu, rol arkadaşı Demet Evgar ile ilgili de bir itirafta bulundu.

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Giriş Tarihi :02 Kasım 2024 , 16:03 Güncelleme Tarihi :02 Kasım 2024 , 16:03
9 yıl Mustafa Üstündağ ile evli kalan Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya’dan itiraf: Bir daha evlenme teklifi etmem

17 yaşından beri oyunculuk yapan Ecem Özkaya'nın 2010 yılında evlendiği Mustafa Üstündağ'dan bir oğlu oldu. Ünlü çift, 2019 yılında ise yollarını ayırdı.

9 yıl Mustafa Üstündağ ile evli kalan Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya’dan itiraf: Bir daha evlenme teklifi etmem

Hayat Şarkısı, Gönül Dağı gibi dizilerde rol alan ve şimdilerde Bahar'da Rengin karakterini canlandıran Ecem Özkaya, verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

9 yıl Mustafa Üstündağ ile evli kalan Bahar’ın Rengin’i Ecem Özkaya’dan itiraf: Bir daha evlenme teklifi etmem

Sibel Arna'nın Youtube kanalına konuk olan Ecem Özkaya, oyunculuk macerasının lise sona kadar devam ettiğini ama artık ailesi tarafından adam akıllı bir işe yönelmesi istendiğini açıkladı.

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