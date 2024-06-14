9 yıl evli kaldılar! MasterChef Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek son haliyle hayran bıraktı! “Dön de kaybettiğin kadına bak"

Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile jüri görevini üstlendiği MasterChef Türkiye yarışmasıyla ekranlara dönene Danilo Zanna'nın hayatı merak konusu oldu. Zannan'nın özellikle 9 yıl evli kaldığı Tuğçe Demirbilek merak edildi. Ünlü şefin eski eşi Demirbilek'in son halini görenler ise hayran kaldı. Demirbilek'in sosyal medya paylaşımlarına "Danilo Zanna dön de kaybettiğin kadına bak", "Çok güzelleşmişsiniz", "Naif ve güzel kadın" yorumları yapıldı. İşte Danilo Zanna'nın oğlunun annesi...