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9 yıl aynı yastığa baş koydular! Arka Sokaklar'ın Tevfik’i Ferit Aktuğ’un eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer...

Arka Sokaklar dizisine Tevfik Moralı karakteriyle dahil olan Ferit Aktuğ'un hayatı merak konusu oldu. 2011-2020 yılları arasında evli kalan ünlü oyuncu hakkında özellikle Ferit Aktuğ evli mi?", "Ferit Aktuğ'un eski eşi kim?" sorularının yanıtını aratıldı. Aktuğ'un kendisi gibi oyuncu olan eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Ferit Aktuğ'un 9 yıl evli kaldığı eski eşi kim...

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Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 12:58 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 12:58
9 yıl aynı yastığa baş koydular! Arka Sokaklar’ın Tevfik’i Ferit Aktuğ’un eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer... 1

Arka Sokaklar dizisine Tevfik Moralı karakteriyle dahil olan Ferit Aktuğ'un hayatı merak konusu oldu.

9 yıl aynı yastığa baş koydular! Arka Sokaklar’ın Tevfik’i Ferit Aktuğ’un eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer... 2

FERİT AKTUĞ KİMDİR?
17 Kasım 1978 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen oyuncu Ferit Aktuğ, Lise öğrenimini Ceyhan Halil Çiftçi Anadolu Lisesinde tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

9 yıl aynı yastığa baş koydular! Arka Sokaklar’ın Tevfik’i Ferit Aktuğ’un eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer... 3

2001 yılında Akademi İstanbul Sanat bünyesinde kamera önü oyunculuğu eğitimi aldı. İlk rol aldığı yapım Koçum Benim adlı dizi oldu.

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