9 yıl aynı yastığa baş koydular! Arka Sokaklar'ın Tevfik’i Ferit Aktuğ’un eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer...

Arka Sokaklar dizisine Tevfik Moralı karakteriyle dahil olan Ferit Aktuğ'un hayatı merak konusu oldu. 2011-2020 yılları arasında evli kalan ünlü oyuncu hakkında özellikle Ferit Aktuğ evli mi?", "Ferit Aktuğ'un eski eşi kim?" sorularının yanıtını aratıldı. Aktuğ'un kendisi gibi oyuncu olan eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Ferit Aktuğ'un 9 yıl evli kaldığı eski eşi kim...