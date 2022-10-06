9 yaşına basan bal yanak Arda'nın son hali... Çitos Efe'nin Çocuktan Al Haberi programından kankisiydi! Arda Şahin kocaman oldu!

Evrim Akın'ın sunduğu Çocuktan Al Haberi programıyla tanınan Arda Şahin yıllar sonra son haliyle gündeme geldi. Programda ünlendikten sonra sosyal medyada paylaşımlar yapan Şahin şimdilerde takipçileriyle videolar çekerek iletişim kuruyor. O minik Arda artık yok! 9 yaşına basan Arda Şahin büyüdü hatta ilk sakal traşı olduğu anları takipçileriyle paylaştı. Çitos Efe lakaplı Efe Koçyiğit'in yakın arkadaşıydı! İkili artık ayrı ayrı sosyal medya hesaplarından eğlenceli paylaşımlarla gündeme geliyor. Özellikle o küçük Arda'nın şimdiki hali görenleri şoka sokuyor. Bal yanak lakabıyla bilinen Arda Şahin'in neredeyse her paylaşımına 'Ne ara büyüdün sen böyle?' 'Bal yanak büyümüşsün' yorumları geldi.