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Haberler Magazin 9 kilo veren Aslı Bekiroğlu hemen bikinili pozları saldı 'başak burçları felç' Söyledikleri yüzünden Barış Akarsu projesinden çıkarılmıştı

9 kilo veren Aslı Bekiroğlu hemen bikinili pozları saldı 'başak burçları felç' Söyledikleri yüzünden Barış Akarsu projesinden çıkarılmıştı

2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu hakkında yaptığı yorumla tepki alan Aslı Bekiroğlu, Instagram'dan özür mesajı yayınladı ve ardından projeden çekildiğini duyurmuştu. Geçtiğimiz yıllarda da sevgilisiyle olan uygunsuz görüntüleri sosyal medyada ifşalanan Aslı Bekiroğlu şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. 9 kilo verdiğini açıklayan Aslı Bekiroğlu bikinili pozlarını paylaştı.

30.07.2022 12:56 - Son Güncelleme: 30.07.2022 12:56
9 kilo veren Aslı Bekiroğlu hemen bikinili pozları saldı ’başak burçları felç’ Söyledikleri yüzünden Barış Akarsu projesinden çıkarılmıştı

Müstehcen görüntülerinin ifşa edilmesinin ardından zor günleri geride bırakan Aslı Bekiroğlu, Barış Akarsu gafıyla yeni filminden ayrılmak zorunda kalmıştı. Başarılı oyuncu Aslı Bekiroğlu tatil için Bodrum'u seçen ünlü isimler arasında.

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9 kilo veren Aslı Bekiroğlu hemen bikinili pozları saldı ’başak burçları felç’ Söyledikleri yüzünden Barış Akarsu projesinden çıkarılmıştı

ÖLÜM SORUSUNA GÜLDÜ

Törende ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bekiroğlu, filmde Akarsu'nun kız arkadaşını Merve'yi oynayacağını söyledi.

Şarkıcının hayatını araştırdığını söyleyen Bekiroğlu, bir muhabirin "Barış beyin trajik bir ölümü oldu ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine tepki çekecek bir yanıt verdi. Soruya gülerek cevap veren oyuncu, "Ne diyeyim hayatım başı sağ olsun ne denir" dedi.

9 kilo veren Aslı Bekiroğlu hemen bikinili pozları saldı ’başak burçları felç’ Söyledikleri yüzünden Barış Akarsu projesinden çıkarılmıştı

PROJEDEN ÇEKİLDİ

Soruyu gülerek yanıtlamasının ardından sosyal medyada gündem olan ve tepki çeken Bekiroğlu, Instagram sayfasında konuya ilişkin bir açıklamada bulundu.

9 kilo veren Aslı Bekiroğlu hemen bikinili pozları saldı ’başak burçları felç’ Söyledikleri yüzünden Barış Akarsu projesinden çıkarılmıştı

Son olarak Çağrı Telkıvıran'dan ayrıldıktan sonra adı Kubilay Aka'yla aşk dedikodularına karışan Aslı Bekiroğlu, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. 2013'ten beri oyunculuk alanında aktif olarak ilerleyen Aslı Bekiroğlu, oyunculuk kariyerinden önce sosyal medyada paylaştığı mizah içerikli videolarıyla adından söz ettiriyordu.

9 kilo veren Aslı Bekiroğlu hemen bikinili pozları saldı ’başak burçları felç’ Söyledikleri yüzünden Barış Akarsu projesinden çıkarılmıştı

Sosyal medyada gösterdiği başarısını ekran önünde de gösteren Bekiroğlu, son zamanların takip edilen isimlerinden biri oldu.

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