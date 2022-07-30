9 kilo veren Aslı Bekiroğlu hemen bikinili pozları saldı 'başak burçları felç' Söyledikleri yüzünden Barış Akarsu projesinden çıkarılmıştı
2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu hakkında yaptığı yorumla tepki alan Aslı Bekiroğlu, Instagram'dan özür mesajı yayınladı ve ardından projeden çekildiğini duyurmuştu. Geçtiğimiz yıllarda da sevgilisiyle olan uygunsuz görüntüleri sosyal medyada ifşalanan Aslı Bekiroğlu şimdilerde tatilin tadını çıkarıyor. 9 kilo verdiğini açıklayan Aslı Bekiroğlu bikinili pozlarını paylaştı.
ÖLÜM SORUSUNA GÜLDÜ
Törende ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bekiroğlu, filmde Akarsu'nun kız arkadaşını Merve'yi oynayacağını söyledi.
Şarkıcının hayatını araştırdığını söyleyen Bekiroğlu, bir muhabirin "Barış beyin trajik bir ölümü oldu ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine tepki çekecek bir yanıt verdi. Soruya gülerek cevap veren oyuncu, "Ne diyeyim hayatım başı sağ olsun ne denir" dedi.
Son olarak Çağrı Telkıvıran'dan ayrıldıktan sonra adı Kubilay Aka'yla aşk dedikodularına karışan Aslı Bekiroğlu, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. 2013'ten beri oyunculuk alanında aktif olarak ilerleyen Aslı Bekiroğlu, oyunculuk kariyerinden önce sosyal medyada paylaştığı mizah içerikli videolarıyla adından söz ettiriyordu.