9 gün önce vefat eden Erkin Koray’ın kızından mezar uyarısı! Daha fazla sessiz kalamadı: “Günlerdir bir şey demeyeyim diyorum fakat...”

Anadolu rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray, 7 Ağustos'ta Kanada'nın Toronto şehrinde tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında vefat etti. Toronto'daki Westminster Mezarlığı & Anıt Mezarı'na defnedilen Erkin Koray'ın kızı Damla Koray, sosyal medya hesabında babasının mezarıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. "Günlerdir bir şey demeyeyim diyorum fakat baktım kitle büyüyor" diyerek açıklama yapan Koray'ın paylaşımı herkesi şaşırttı. İşte Damla Koray'ın o açıklaması...
Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Erkin Koray, 7 Ağustos'ta Kanada'nın Toronto şehrinde vefat etti. 82 yaşında aramızdan ayrılan usta sanatçının, akciğerindeki rahatsızlıklarla mücadele ettiği öğrenildi.
Yaşadığı Toronto'da gömülmek istediğini kızına vasiyet eden sanatçının cenazesi diğer aile bireylerinin ısrarına rağmen Türkiye'ye getirilmedi ve Damla Koray tarafından Cuma günü Toronto'daki Westminster mezarlığındaki anıt mezara defnedildi.
Definden sonra ünlü sanatçının hayranları, Toronto'daki mezarlığa giderek Erkin Koray için dua etti.