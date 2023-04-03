RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Magazin 9 çocuğuyla 60.yaşını kutlayan İzzet Yıldızhan'ın yaş günü dileği şaşırttı! Çocuklarının doğum günü sürprizi yaptığı Yıldızhan...

9 çocuğuyla 60.yaşını kutlayan İzzet Yıldızhan'ın yaş günü dileği şaşırttı! Çocuklarının doğum günü sürprizi yaptığı Yıldızhan...

1 Nisan 1963 günü dünyaya gözlerini açan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan 60.yaş gününü, 9 çocuğunun sürpriziyle kutladı. 9 çocuklu bir baba olarak sık sık magazin gündemin gelen İzzet Yıldızhan mutlu anları sosyal medya hesanbından paylaştı. "Çocuk berekettir" diyen İzzet Yıldızhan'ın 60.yaş dileği ise duyan herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

03.04.2023 14:33 - Son Güncelleme: 03.04.2023 14:33
9 çocuğuyla 60.yaşını kutlayan İzzet Yıldızhan’ın yaş günü dileği şaşırttı! Çocuklarının doğum günü sürprizi yaptığı Yıldızhan...

1 Nisan 1963 doğumlu olan ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan 60. yaşını kutladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
9 çocuğuyla 60.yaşını kutlayan İzzet Yıldızhan’ın yaş günü dileği şaşırttı! Çocuklarının doğum günü sürprizi yaptığı Yıldızhan...

Tam 9 çocuğu bulunan İzzet Yıldızhan, çocuklarının düzenlediği sürpriz bir doğum günü kutlaması ile karşılaştı.

9 çocuğuyla 60.yaşını kutlayan İzzet Yıldızhan’ın yaş günü dileği şaşırttı! Çocuklarının doğum günü sürprizi yaptığı Yıldızhan...

Tam yedi oğlu iki kızı bulunan ünlü türkücü, ailesi ile birlikte pastasını üfledi. Yıldızhan duygularını şu sözlerle anlattı:

9 çocuğuyla 60.yaşını kutlayan İzzet Yıldızhan’ın yaş günü dileği şaşırttı! Çocuklarının doğum günü sürprizi yaptığı Yıldızhan...

"Yıllar hızlı geçiyor. 60. yaş günüm. Normalde kutlama yapmayı sevmiyorum, sonuçta yaş alıyoruz, her sene neyi kutlayayım ama konu evlatlarım olunca akan sular duruyor. Hayatım onlarla güzel."

9 çocuğuyla 60.yaşını kutlayan İzzet Yıldızhan’ın yaş günü dileği şaşırttı! Çocuklarının doğum günü sürprizi yaptığı Yıldızhan...

Yıldızhan, doğum günü için dilekte bulundu. "Çok çocuklu olmak berekettir" diyen İzzet Yıldızhan, 10. kez baba olmak istediğini söyledi.

SON DAKİKA