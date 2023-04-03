9 çocuğuyla 60.yaşını kutlayan İzzet Yıldızhan'ın yaş günü dileği şaşırttı! Çocuklarının doğum günü sürprizi yaptığı Yıldızhan...
1 Nisan 1963 günü dünyaya gözlerini açan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan 60.yaş gününü, 9 çocuğunun sürpriziyle kutladı. 9 çocuklu bir baba olarak sık sık magazin gündemin gelen İzzet Yıldızhan mutlu anları sosyal medya hesanbından paylaştı. "Çocuk berekettir" diyen İzzet Yıldızhan'ın 60.yaş dileği ise duyan herkesi şaşırttı. İşte detaylar...
03.04.2023 14:33 - Son Güncelleme: 03.04.2023 14:33
Tam 9 çocuğu bulunan İzzet Yıldızhan, çocuklarının düzenlediği sürpriz bir doğum günü kutlaması ile karşılaştı.
Yıldızhan, doğum günü için dilekte bulundu. "Çok çocuklu olmak berekettir" diyen İzzet Yıldızhan, 10. kez baba olmak istediğini söyledi.