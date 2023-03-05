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Haberler Magazin 9 aylık evlilik! Başım Belada’nın Azam’ı Keremcem’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Fatmagül’ün Suçu Ne dizisinin yıldızı...

9 aylık evlilik! Başım Belada’nın Azam’ı Keremcem’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Fatmagül’ün Suçu Ne dizisinin yıldızı...

Merih Öztürk (Leyla), Kaan Taşaner (Çağdaş), Umut Oğuz (Pele), Sinan Çalışkanoğlu (Yüksel), Yağmur Öztürk (Melike) gibi başarılı isimlerin yer aldığı, ATV'nin yeni dizisi Başım Belada'da Azam karakterini canlandıran Keremcem'in hayatı merak konusu oldu. Hem performansı hem yakışıklılığıyla dikkat çeken oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilip araştırıldı. Keremcem'in bir dönem Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinin yıldızı ile evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Keremcem'in kendisi gibi oyuncu olan eski eşi kim...

takvim.com.tr
05.03.2023 22:35 - Son Güncelleme: 05.03.2023 22:35
9 aylık evlilik! Başım Belada’nın Azam’ı Keremcem’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Fatmagül’ün Suçu Ne dizisinin yıldızı...

ATV ekranlarının yeni dizisi Başım Belada'da Başım Belada'da Azam karakterini canlandıran Keremcem'in hayatı merak konusu oldu.

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9 aylık evlilik! Başım Belada’nın Azam’ı Keremcem’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Fatmagül’ün Suçu Ne dizisinin yıldızı...

Hem performansı hem yakışıklılığıyla dikkat çeken oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilip araştırıldı.

9 aylık evlilik! Başım Belada’nın Azam’ı Keremcem’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Fatmagül’ün Suçu Ne dizisinin yıldızı...

Keremcem'in bir dönem Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinin yıldızı ile evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

9 aylık evlilik! Başım Belada’nın Azam’ı Keremcem’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Fatmagül’ün Suçu Ne dizisinin yıldızı...

İşte Keremcem başta olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

9 aylık evlilik! Başım Belada’nın Azam’ı Keremcem’in eski eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Meğer Fatmagül’ün Suçu Ne dizisinin yıldızı...

ALİŞAN - SEZİN ERBİL

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