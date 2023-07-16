83 yaşında aramızdan ayrılan Tanju Tuncel hakkında dikkat çeken paylaşım! “Ana ahı almak çok kötü” Gözler Ayşe Kökçü’de...
Yalancı Yarim, Dadı, Eyvah Eyvah 2, Ruhsar, Üvey Baba ve Geniş Aile gibi birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu Tanju Tuncel, 83 yaşında aramızdan ayrıldı. Huzurevinde yaşayan usta tiyatrocunun vefatının ardından sosyal medyada yapılan bir paylaşım ise dikkat çekti. "Ana ahı almak çok kötü" sözlerinin ardından gözler Ayşe Kökçü'ye çevrildi. İşte detaylar...
16.07.2023 09:10 - Son Güncelleme: 16.07.2023 09:10
Yalancı Yarim, Dadı, Ruhsar, Üvey Baba, Geniş Aile gibi birçok yapımda rol alan ve en son Eyvah Eyvah filmlerindeki babaanne rolünü canlandıran Tanju Tuncel'den acı haber geldi.
Usta oyuncu, 83 yaşında vefat etti. Tanju Tuncel'in vefatı, sanat camiasını yasa boğarken ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar geldi.
Hayatının son dönemlerini bakımevinde geçiren Tuncel için Ayşe Kökçü de Instagram hesabında bir paylaşımda bulundu.
Yalancı Yarim ve daha birçok yapımda Tuncel ile kamera karşısına geçen Kökçü'nün açıklaması herkesi şaşkına çevirdi.