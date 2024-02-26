80'lerde Hülya Avşar'la başroldeydi! Yeşilçam'ın çakır gözlü yakışıklısı Tolga Savacı'nın son hali ortaya çıktı! Meğer eşi Nermin Bezmen ile...

1985 yılında "Arzu" filmi ile Banu Alkan'la başrol oynayarak oyunculuğa başlayan Tolga Savacı, Yeşilçam'ın çakır gözlü yakışıklısı olarak hafızalara kazınmıştı. "Tapılacak Kadın" ve "Sekreter" gibi filmlerde de Hülya Avşar'la partner olan Savacı, uzun bir süre önce ortadan kaybolmuş ve adeta sırra kadem basmıştı. 2015 yılında Nermin Bezmen ile evlenen ve ABD'nin New York kentine taşınan oyuncudan acı haber geldi. 60 yaşında hayata gözlerini yumdu. Geriye anıları ve başarıları kaldı. İşte Tolga Savacı'nın ailesi, hayatı ve son hali hakkında merak edilenler...