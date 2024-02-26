80'lerde Hülya Avşar'la başroldeydi! Yeşilçam'ın çakır gözlü yakışıklısı Tolga Savacı'nın son hali ortaya çıktı! Meğer eşi Nermin Bezmen ile...

1985 yılında "Arzu" filmi ile Banu Alkan'la başrol oynayarak oyunculuğa başlayan Tolga Savacı, Yeşilçam'ın çakır gözlü yakışıklısı olarak hafızalara kazınmıştı. "Tapılacak Kadın" ve "Sekreter" gibi filmlerde de Hülya Avşar'la partner olan Savacı, uzun bir süre önce ortadan kaybolmuş ve adeta sırra kadem basmıştı. 2015 yılında Nermin Bezmen ile evlenen ve ABD'nin New York kentine taşınan oyuncudan acı haber geldi. 60 yaşında hayata gözlerini yumdu. Geriye anıları ve başarıları kaldı. İşte Tolga Savacı'nın ailesi, hayatı ve son hali hakkında merak edilenler...
Ünlü sinema oyuncusu Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti. 1980'li yıllarda Yeşilçam'a damga vurmuş isimlerden biri olan Savacı'nın ölüm haberi, ses sanatçısı ve yazar Onur Akay tarafından duyuruldu. Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maalesef Tolga Savacı'yı çok genç yaşta kaybettik. Kalp krizinden hayatını kaybettiğini öğrendim. Çok acı, çok üzücü, mekânı cennet olsun inşallah." ifadelerini kullandı.
Yeşilçam'ın bir dönemine damgasını vuran çakır gözlü oyuncusu Tolga Savacı, geçtiğimiz yıllarda radikal bir karar almıştı.
2015 yılında yazar Nermin Bezmen ile hayatını birleştiren ve ABD'ye yerleşen Tolga Savacı oyunculuğu da bırakmıştı.