800 m²’lik 9 odalı lüks villasına bakın! Çağla Şıkel ev hallerini paylaştı! Emre Altuğ’un 2 oğlu mutfakta masa tenisi oynayınca...

Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten iki evladı olan Çağla Şıkel, Kuzey ve Uzay adlarındaki oğullarının ev hallerini sosyal medya hesabında paylaştı. Mutfakta masa tenisi oynayan oğullarını kayıt altına alan Şıkel'in 800 m²'lik 9 odalı lüks villası da dikkat çekti. Şikel'in zevkle döşenmiş mutfağına övgü yağarken evin diğer kısımları da beğeni topladı. İşte Çağla Şıkel'in o paylaşımı ve beğeni toplayan zevkle döşenmiş evi...
Emre Altuğ ile 7 yıl aynı yastığa baş koyan Çağla Şıkel'in bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki evladı oldu. Ünlü çift, 2015'te yollarına ayırdı.
Şıkel, 800 metrekarelik 9 odalı villada iki oğluyla yaşamaya devam ederken Altuğ çocuklarına yakın bir eve taşındı.
Boşandıktan sonra çocukları için sık sık bir araya gelen ikili, keyifli anlarına ait kareleri de sosyal medya hesaplarında yayınlamayı ihmal etmedi.