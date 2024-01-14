800 metrekarelik 9 odalı villasına bakın! Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı 4katlı lüks evine bakın! 7 yıl Emre Altuğ ile evli kalmıştı

Son dönemde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel şimdi ise 800 metrekarelik 9 odalı lüks villasıyla adından söz ettirdi. Oğulları Kuzey ve Uzay birlikte yaşayan Çağla Şıkel'in 4 katlı evi hayran bıraktı. İşte 7 yıl Emre Altuğ ile evli kalan Çağla Şıkel'in boşandıktan sonra oğullarıyla yaşamaya devam ettiği lüks villası...