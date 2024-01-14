SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

800 metrekarelik 9 odalı villasına bakın! Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı 4katlı lüks evine bakın! 7 yıl Emre Altuğ ile evli kalmıştı

Son dönemde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel şimdi ise 800 metrekarelik 9 odalı lüks villasıyla adından söz ettirdi. Oğulları Kuzey ve Uzay birlikte yaşayan Çağla Şıkel'in 4 katlı evi hayran bıraktı. İşte 7 yıl Emre Altuğ ile evli kalan Çağla Şıkel'in boşandıktan sonra oğullarıyla yaşamaya devam ettiği lüks villası...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Ocak 2024, 11:44 Güncelleme 14 Ocak 2024, 11:44
800 metrekarelik 9 odalı villasına bakın! Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı 4katlı lüks evine bakın! 7 yıl Emre Altuğ ile evli kalmıştı 1

1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan Çağla Şıkel, kariyer basamaklarını hızla tırmanırken Emre Altuğ'a körkütük aşık olarak 2008 yılında nikah masasına oturdu.

800 metrekarelik 9 odalı villasına bakın! Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı 4katlı lüks evine bakın! 7 yıl Emre Altuğ ile evli kalmıştı 2

2015'te biten evliliğinden Kuzey ve Uzay adından iki evladı olan Şıkel, boşandıktan 8 yıl sonra aşk orucunu bozdu ve gönlünü Nail Gönenli'ye kaptırdı.

800 metrekarelik 9 odalı villasına bakın! Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı 4katlı lüks evine bakın! 7 yıl Emre Altuğ ile evli kalmıştı 3

Ancak Şıkel'den evlilik haberi beklenirken çift sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı.

SON DAKİKA