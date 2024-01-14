800 metrekarelik 9 odalı villasına bakın! Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı 4katlı lüks evine bakın! 7 yıl Emre Altuğ ile evli kalmıştı

Son dönemde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel şimdi ise 800 metrekarelik 9 odalı lüks villasıyla adından söz ettirdi. Oğulları Kuzey ve Uzay birlikte yaşayan Çağla Şıkel'in 4 katlı evi hayran bıraktı. İşte 7 yıl Emre Altuğ ile evli kalan Çağla Şıkel'in boşandıktan sonra oğullarıyla yaşamaya devam ettiği lüks villası...
1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan Çağla Şıkel, kariyer basamaklarını hızla tırmanırken Emre Altuğ'a körkütük aşık olarak 2008 yılında nikah masasına oturdu.
2015'te biten evliliğinden Kuzey ve Uzay adından iki evladı olan Şıkel, boşandıktan 8 yıl sonra aşk orucunu bozdu ve gönlünü Nail Gönenli'ye kaptırdı.
Ancak Şıkel'den evlilik haberi beklenirken çift sürpriz bir şekilde yollarını ayırdı.