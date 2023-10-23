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800 metrekarelik 9 odalı lüks villasına bakın! Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı ev hayran bıraktı! Emre Altuğ ile 7 yıl evli kalmıştı...

Emre Altuğ ile 7 yıl evli kalan Çağla Şıkel, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Şimdilerde avukat Nail Gönenli ile mutlu bir birliktelik sürdüren iki çocuk annesi Şıkel, son olarak zevkle döşenmiş 800 metrekarelik 9 odalı lüks villasıyla gündeme geldi. Çağla Şıkel'in 2 oğluyla yaşadığı ev hayran bıraktı. İşte Çağla Şıkel'in lüks villası...

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Giriş Tarihi 23 Ekim 2023, 12:17 Güncelleme 23 Ekim 2023, 12:17
800 metrekarelik 9 odalı lüks villasına bakın! Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı ev hayran bıraktı! Emre Altuğ ile 7 yıl evli kalmıştı... 1

1997 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında birinci olan Çağla Şıkel, aynı sene Miss World yarışmasında Avrupa Güzeli (Europe's Queen of Beauty) seçildi.

800 metrekarelik 9 odalı lüks villasına bakın! Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı ev hayran bıraktı! Emre Altuğ ile 7 yıl evli kalmıştı... 2

Yarışmanın ardından oyunculuk ve sunuculuk kariyeri başlayan Şıkel, 1997-2003 tarihleri arasında Fransa, ABD, Almanya, Çin, Rusya, Yunanistan, İsviçre ve Mısır'da defilelere çıktı.

800 metrekarelik 9 odalı lüks villasına bakın! Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı ev hayran bıraktı! Emre Altuğ ile 7 yıl evli kalmıştı... 3

Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan Şıkel, 2008-2015 yılları arasından şarkıcı Emre Altuğ ile evli kaldı.

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