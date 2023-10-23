800 metrekarelik 9 odalı lüks villasına bakın! Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı ev hayran bıraktı! Emre Altuğ ile 7 yıl evli kalmıştı...

Emre Altuğ ile 7 yıl evli kalan Çağla Şıkel, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi. Şimdilerde avukat Nail Gönenli ile mutlu bir birliktelik sürdüren iki çocuk annesi Şıkel, son olarak zevkle döşenmiş 800 metrekarelik 9 odalı lüks villasıyla gündeme geldi. Çağla Şıkel'in 2 oğluyla yaşadığı ev hayran bıraktı. İşte Çağla Şıkel'in lüks villası...