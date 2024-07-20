800 metrekarelik 9 odalı lüks villa! Çağla Şıkel’in dillere destan evine bakın! Emre Altuğ ile 8 yıl evli kalan Çağla meğer...

Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten Kuzey ve Uzay adlarında iki oğlu olan Çağla Şıkel, kariyeri, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin manşetlerini süsledi. Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran ünlü model şimdi ise dillere destan eviyle gündeme geldi. Şıkel'in 800 metrekarelik 9 odalı lüks villasını görenler hayran kaldı. İşte Çağla Şıkel'in iki oğluyla yaşadığı İstanbul'daki lüks evi...
Kuzey ve Uzay adlarını verdiği iki oğlunun babası Emre Altuğ ile 2015 yılında yollarını ayıran Çağla Şıkel, geçen aylarda 8 yıllık aşk orucunu bozmuştu.
Avukat Nail Gönenli ile yeni bir aşka yelken açan ancak ilişkisi kısa sürede sona eren Şıkel, kariyeri ve özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem olmuştu.
Şimdilerde Bali'de tatil yapan ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Şıkel, son olarak İstanbul'daki eviyle gündeme geldi.