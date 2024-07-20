800 metrekarelik 9 odalı lüks villa! Çağla Şıkel’in dillere destan evine bakın! Emre Altuğ ile 8 yıl evli kalan Çağla meğer...

Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten Kuzey ve Uzay adlarında iki oğlu olan Çağla Şıkel, kariyeri, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin manşetlerini süsledi. Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran ünlü model şimdi ise dillere destan eviyle gündeme geldi. Şıkel'in 800 metrekarelik 9 odalı lüks villasını görenler hayran kaldı. İşte Çağla Şıkel'in iki oğluyla yaşadığı İstanbul'daki lüks evi...