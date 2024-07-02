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800 metrekarelik 9 odalı lüks villa! Çağla Şıkel'in 2 oğluyla yaşadığı ev göz kamaştırdı! İçini görenler hayran kaldı...

Instagram'da 4,6 milyon takipçisi olan Çağla Şıkel, 2 oğluyla birlikte yaşadığı lüks villasıyla gündeme geldi. Tam 800 metrekarelik alana sahip olan ve 9 odası bulunan bu ihtişamlı ev, görenleri adeta büyüledi. Şıkel'in zarif zevkini yansıtan villanın iç dekorasyonu, hayranlarından tam not aldı. İşte Çağla Şıkel'in lüks evi...

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 17:52 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 18:12
800 metrekarelik 9 odalı lüks villa! Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı ev göz kamaştırdı! İçini görenler hayran kaldı... 1

Tam 800 metrekarelik alana sahip olan ve 9 odası bulunan bu ihtişamlı ev, görenleri adeta büyüledi. Şıkel'in zarif zevkini yansıtan villanın iç dekorasyonu, hayranlarından tam not aldı. İşte Çağla Şıkel'in lüks evi...

800 metrekarelik 9 odalı lüks villa! Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı ev göz kamaştırdı! İçini görenler hayran kaldı... 2

Yıllarca ekranlarda görüp tanıdığımız Çağla Şıkel, her hareketiyle olay olmaya devam ediyor.

800 metrekarelik 9 odalı lüks villa! Çağla Şıkel’in 2 oğluyla yaşadığı ev göz kamaştırdı! İçini görenler hayran kaldı... 3

Instagram'da 4,6 milyon takipçisi olan Çağla Şıkel, bir dönem çalkantılı aşk hayatıyla magazin manşetlerinden inmemişti. Emre Altuğ ile yollarını ayırdıktan sonra Nail Gönenli ile yeni aşka açılan Şıkel, aradığı mutluluğu yine bulamamıştı.

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