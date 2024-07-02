800 metrekarelik 9 odalı lüks villa! Çağla Şıkel'in 2 oğluyla yaşadığı ev göz kamaştırdı! İçini görenler hayran kaldı...

Instagram'da 4,6 milyon takipçisi olan Çağla Şıkel, 2 oğluyla birlikte yaşadığı lüks villasıyla gündeme geldi. Tam 800 metrekarelik alana sahip olan ve 9 odası bulunan bu ihtişamlı ev, görenleri adeta büyüledi. Şıkel'in zarif zevkini yansıtan villanın iç dekorasyonu, hayranlarından tam not aldı. İşte Çağla Şıkel'in lüks evi...
Tam 800 metrekarelik alana sahip olan ve 9 odası bulunan bu ihtişamlı ev, görenleri adeta büyüledi. Şıkel'in zarif zevkini yansıtan villanın iç dekorasyonu, hayranlarından tam not aldı. İşte Çağla Şıkel'in lüks evi...
Yıllarca ekranlarda görüp tanıdığımız Çağla Şıkel, her hareketiyle olay olmaya devam ediyor.
Instagram'da 4,6 milyon takipçisi olan Çağla Şıkel, bir dönem çalkantılı aşk hayatıyla magazin manşetlerinden inmemişti. Emre Altuğ ile yollarını ayırdıktan sonra Nail Gönenli ile yeni aşka açılan Şıkel, aradığı mutluluğu yine bulamamıştı.