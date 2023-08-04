80 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’dan yepyeni paylaşım! Hem son hali hem lüks evi çok konuşuldu! “Hala çok güzel...”

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Filiz Akın, son dönemlerde yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan Yeşilçam yıldızı, çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve evinde çektiği yeni görüntüleri yayınladı. "Olabileceği kadar güzel bir hafta sonu diliyorum" diyen Akın'ın hem son hali hem lüks evi dikkat çekti. İşte o paylaşım...