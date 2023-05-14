80 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Filiz Akın “Keşke anneler ölümsüz olsaymış” deyip paylaştı! Yıllar önceki o kare hüzünlendirdi...

Gönderdiği fotoğrafıyla Artist mecmuasının 1962 yılındaki yarışmasını kazanan ve Memduh Ün'ün ısrarıyla Akasyalar Açarken filmi için kamera karşısına geçmeyi kabul eden Filiz Akın, Yeşilçam'ın asil, modern, kentli ve zarif yüzü olarak hafızlara kazındı.