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Haberler Magazin 80 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Filiz Akın “Keşke anneler ölümsüz olsaymış” deyip paylaştı! Yıllar önceki o kare hüzünlendirdi...

80 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Filiz Akın “Keşke anneler ölümsüz olsaymış” deyip paylaştı! Yıllar önceki o kare hüzünlendirdi...

Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen Filiz Akın, Yeşilçam'ın asil, modern, kentli ve zarif yüzü olarak hafızlara kazındı. Beyaz perdenin Avrupai yüzü, kolejli kızı, sarışın yıldızı olarak da tanınan Akın, hem performansı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi. 80 yaşındaki Yeşilçam yıldızı şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Anneler Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu. Akın'ın "Keşke anneler ölümsüz olsaymış" satırları hüzünlendirirken oyuncunun annesiyle benzerliği dikkat çekti. İşte Filiz Akın'ın annesi ile yaptığı o paylaşım...

takvim.com.tr
14.05.2023 00:21 - Son Güncelleme: 14.05.2023 00:21
80 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Filiz Akın “Keşke anneler ölümsüz olsaymış” deyip paylaştı! Yıllar önceki o kare hüzünlendirdi...

Gönderdiği fotoğrafıyla Artist mecmuasının 1962 yılındaki yarışmasını kazanan ve Memduh Ün'ün ısrarıyla Akasyalar Açarken filmi için kamera karşısına geçmeyi kabul eden Filiz Akın, Yeşilçam'ın asil, modern, kentli ve zarif yüzü olarak hafızlara kazındı.

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80 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Filiz Akın “Keşke anneler ölümsüz olsaymış” deyip paylaştı! Yıllar önceki o kare hüzünlendirdi...

Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Akın, hem performansı hem de güzelliğiyle yıllarca adından söz ettirdi.

80 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Filiz Akın “Keşke anneler ölümsüz olsaymış” deyip paylaştı! Yıllar önceki o kare hüzünlendirdi...

80 yaşındaki Yeşilçam yıldızı şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Anneler Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu.

80 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Filiz Akın “Keşke anneler ölümsüz olsaymış” deyip paylaştı! Yıllar önceki o kare hüzünlendirdi...

Ünlü oyuncu, annesi ile yıllar öncesine ait bir karesini "Bazı meleklerin kanatları yoktur. Onu çok özlüyorum" notuyla yayınladı.

80 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Filiz Akın “Keşke anneler ölümsüz olsaymış” deyip paylaştı! Yıllar önceki o kare hüzünlendirdi...

Art arda paylaşımda bulunan Akın, bir sonraki karesine de "Yıllar önce muhtemelen Acı Aşk filminin çekim sonrası anneme uğramışım... Canım annem... Keşke anneler ölümsüz olsaymış" notunu düştü.

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