8 yıllık evlilik tek hamlede bitmişti! Emrah çocuklarıyla Bodrum’da yanlarında da annesi! Emrah’ın eski eşi meğer...

VELAYETLERİ ANNEDE



Sibel Kirer ve Emrah, 27 Ocak'ta Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşanmıştı. Çiftin, Eleysa ve Elyesa isimli iki çocuğunun velayetini mahkeme anneye vermişti. Mahkeme Emrah'ın her ay Kirer'e 12 bin TL, iki çocuğuna ise toplamda 18 bin TL nafaka ödemesini hükmetmişti.

İşte başta şarkıcı Emrah olmak üzere ünlülerin merak edilen eski eşleri ve eski sevgilileri.