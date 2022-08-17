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8 yıllık evlilik tek hamlede bitmişti! Emrah çocuklarıyla Bodrum'da yanlarında da annesi! Emrah'ın eski eşi meğer...

Emrah ve iki çocuğunun annesi Sibel Erdoğan'dan kötü haber ocak ayında gelmişti... Ha boşandılar ha boşanacaklar derken Emrah ve eski eşi Sibel Erdoğan, 27 Ocak'ta yollarını ayırmış, ikili arasında yaşandığı iddia edilen nafaka krizi, magazin manşetlerini süslemişti. Eşi Sibel Kirer'den boşanan Emrah velayetleri annelerinde olan çocukları Elyesa ve Eleysa ile birlikte Bodrum'da objektife takıldı.

17.08.2022 10:12 - Son Güncelleme: 17.08.2022 10:12
8 yıllık evlilik tek hamlede bitmişti! Emrah çocuklarıyla Bodrum’da yanlarında da annesi! Emrah’ın eski eşi meğer...

Eşi Sibel Kirer'den boşanan Emrah velayetleri annelerinde olan çocukları Elyesa ve Eleysa ile birlikte Bodrum'da objektife takıldı. Yalinn Hotel'de yemek yiyen aileye Emrah'ın annesi Ayten Erdoğan da eşlik etti.

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8 yıllık evlilik tek hamlede bitmişti! Emrah çocuklarıyla Bodrum’da yanlarında da annesi! Emrah’ın eski eşi meğer...

Emrah, uzun bir aranın ardından çocuklarıyla birlikte ilk kez görüntülendi. Ünlü şarkıcı, 2014 yılında hayatını birleştirdiği Sibel Kirer'den geçtiğimiz ocak ayında boşanmıştı.

8 yıllık evlilik tek hamlede bitmişti! Emrah çocuklarıyla Bodrum’da yanlarında da annesi! Emrah’ın eski eşi meğer...

İŞTE O KARE

Bu evliliğinden Elyesa ve Eleysa adlı iki çocuğu bulunan Emrah, önceki akşam annesi Ayten Erdoğan ile birlikte geldiği objektife takıldı. Mehmet Üstündağ'ın haberine göre bir süredir Bodrum'da yaşayan sanatçı, annesi ve çocuklarıyla aile saadeti yaşadı.

8 yıllık evlilik tek hamlede bitmişti! Emrah çocuklarıyla Bodrum’da yanlarında da annesi! Emrah’ın eski eşi meğer...

VELAYETLERİ ANNEDE

Sibel Kirer ve Emrah, 27 Ocak'ta Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşanmıştı. Çiftin, Eleysa ve Elyesa isimli iki çocuğunun velayetini mahkeme anneye vermişti. Mahkeme Emrah'ın her ay Kirer'e 12 bin TL, iki çocuğuna ise toplamda 18 bin TL nafaka ödemesini hükmetmişti.

İşte başta şarkıcı Emrah olmak üzere ünlülerin merak edilen eski eşleri ve eski sevgilileri.

8 yıllık evlilik tek hamlede bitmişti! Emrah çocuklarıyla Bodrum’da yanlarında da annesi! Emrah’ın eski eşi meğer...

Birçok internet kullanıcısı, Öngel hakkında araştırma yapmaya başladı.

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