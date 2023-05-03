8 yıllık evlilik tek celsede bitmişti! Hamdi Alkan’ın eski eşi Selen Görgüzel’in ihanet itirafı tepki çekti! “Düzenli olarak aldattım”
2013 yılında İtalya'nın Roma kentinde nikah masasına oturan Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan, geçen sene 8 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Görgüzel ise biten evliliğinin ardından herkesi şaşkına çeviren bir itirafta bulundu. İhanet sorusuna cevap veren Görgüzel'in "Hamdi'yi düzenli olarak aldattım" sözleri tepki çekti. İşte Selen Görgüzel'in o açıklaması...
03.05.2023 18:09 - Son Güncelleme: 03.05.2023 18:10
Hamdi Alkan ile 2013 yılında dünyaevine giren ve geçen sene yollarını ayıran Selen Görgüzel, verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Gökay Kalaycıoğlu'na konuşan Görgüzel, "Cinsel hayatında başarısız mısın?" ve " Hamdi Alkan'ı aldattın mı?" sorularına verdiği cevaplarla çok konuşuldu.