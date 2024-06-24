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8 yıllık evliliğin meyvesi! Ceyda Düvenci oğluyla tatilde! Kumsal pozları sosyal medyayı salladı! Bülent Şakrak’ın oğlu ilgi odağı oldu

Mete Güçlü ile yeni bir aşka yelken açan Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Ali ile tatile çıktı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, Instagram'da anne-oğul tatilinden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Oğlu Ali ile Kenya ve Tanzanya'ya giden Düvenci, kumsalda verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Paylaşım kısa sürede gündem olurken Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci'nin oğlu ilgi odağı oldu.

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 13:02 Güncelleme 24 Haziran 2024, 13:28
8 yıllık evliliğin meyvesi! Ceyda Düvenci oğluyla tatilde! Kumsal pozları sosyal medyayı salladı! Bülent Şakrak’ın oğlu ilgi odağı oldu 1

Oğlunun babası Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandıran Ceyda Düvenci, kısa bir süre önce Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açtı.

8 yıllık evliliğin meyvesi! Ceyda Düvenci oğluyla tatilde! Kumsal pozları sosyal medyayı salladı! Bülent Şakrak’ın oğlu ilgi odağı oldu 2

Son dönemlerde eski eşi Bülent Şakrak tarafından ihanete uğradığı yönündeki haberlerle gündeme gelen oyuncu, bu kez oğlu Ali ile çıktığı tatille adından söz ettirdi.

8 yıllık evliliğin meyvesi! Ceyda Düvenci oğluyla tatilde! Kumsal pozları sosyal medyayı salladı! Bülent Şakrak’ın oğlu ilgi odağı oldu 3

Oğlu Ali ile Kenya ve Tanzanya'ya giden Düvenci, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

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