8 yıllık evliliğin meyvesi! Ceyda Düvenci oğluyla tatilde! Kumsal pozları sosyal medyayı salladı! Bülent Şakrak’ın oğlu ilgi odağı oldu

Mete Güçlü ile yeni bir aşka yelken açan Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu Ali ile tatile çıktı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, Instagram'da anne-oğul tatilinden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Oğlu Ali ile Kenya ve Tanzanya'ya giden Düvenci, kumsalda verdiği pozu takipçileriyle paylaştı. Paylaşım kısa sürede gündem olurken Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci'nin oğlu ilgi odağı oldu.
Oğlunun babası Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandıran Ceyda Düvenci, kısa bir süre önce Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açtı.
Son dönemlerde eski eşi Bülent Şakrak tarafından ihanete uğradığı yönündeki haberlerle gündeme gelen oyuncu, bu kez oğlu Ali ile çıktığı tatille adından söz ettirdi.
Oğlu Ali ile Kenya ve Tanzanya'ya giden Düvenci, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı ihmal etmedi.