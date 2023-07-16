8 yıllık evliliği biten Ceyda Düvenci’den imalı paylaşım! Gözler eski eş Bülent Şakrak’a çevrildi! “Kararı ben vermedim” demişti...
Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan Ceyda Düvenci, 2008'te nikah masasına oturduğu Engin Akgün'den Melisa adında bir kız evladı dünyaya getirdi. 2015 yılında meslektaşı Bülent Şakrak ile dünyaevine giren Düvenci'nin bu evliliğinden de bir oğlu oldu. Son olarak boşanma haberleriyle gündeme gelen Düvenci, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Şakrak ile 8 yıllık evliliklerini 15 dakikada resmen sonlandıran Düvenci'nin imalı paylaşımı kısa sürede gündem olurken "Kararı ben vermedim" sözleri tekrar akıllara geldi. İşte o paylaşım...
Kızı Melisa Nur Akgün'ün babası Engin Akgün ile 2008-2013 yılları arasında evli kalan Ceyda Düvenci, 2015 yılında dünyaevine girdiği Bülent Şakrak'la boşanacakları yönündeki haberlerle sık sık magazin gündeminde yer aldı.
Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, geçen aylarda evliliklerinde sorun yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi. Düvenci ile Şakrak'ın bir süredir çift terapistine gittiği ancak aralarındaki problemleri çözemediği iddiaları ortaya atıldı.
"HER ŞEY YOLUNDA"
Bülent Şakrak, Ocak ayında "Öyle bir şey yok. Instagram'da fotoğraf paylaşmıyoruz diye boşanma söylentisi çıkar mı? Hey şey yolunda, çok şükür mutluyuz" diyerek iddiaları yalanladı.
Ceyda Düvenci de Nisan ayında şunları söyledi: "Artık sessiz kalmamak gerektiğini fark ettim. Yine saçma sapan haberler çıkmış... O kadar zor zamanlardan geçiyoruz ki, böyle şeylere cevap vermemek gerektiğini düşünen bir taraftaydım. Yaşadığımız hayat belli, ne olduğumuz belli, ne yaptığımız belli ama bakıyorum bunun sonu gelmiyor. Hemen minicik bir açıklama yapmak istiyorum. Biz gayet mutlu bir çiftiz. Hiçbir sorun yok. Hani düşündüğünüz gibi durumlar söz konusu bile değil. Ağzıma bile almak istemediğim"
"SENİ HİÇ BIRAKMAYACAĞIM"
Bülent Şakrak, yine nisanda eşinin 46'ncı yaş gününde 'Seni hiç bırakmayacağım' şeklinde paylaşımda bulundu.