8 yıllık evliliği biten Ceyda Düvenci suskunluğunu bozdu! “Gözlerim hüzünlü baksa da...” Bülent Şakrak ile boşanacağını adeta doğruladı
2014 yılında Aşkın Kanunu dizi setinde tanışıp kısa süre sonra aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, 8 yıl önce nikah masasına oturdu. Okan Ali adında bir oğulları olan ünlü çift, son dönemlerde boşanacakları yönündeki iddialarla gündeme geldi. Sosyal medyada suskunluğunu bozan Düvenci, "Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın" diyerek yaşadıklarını anlattı. İşte Ceyda Düvenci'nin o paylaşımı...
19.06.2023 15:32 - Son Güncelleme: 19.06.2023 15:32
Dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, 2015 yılında dünyaevine girdi.
Önce Bülent Şakrak oğlu Okan Ali ile karavan turu yaptı. Daha sonra Ceyda Düvenci çocuklarıyla tatile çıktı.