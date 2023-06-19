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Haberler Magazin 8 yıllık evliliği biten Ceyda Düvenci suskunluğunu bozdu! “Gözlerim hüzünlü baksa da...” Bülent Şakrak ile boşanacağını adeta doğruladı

8 yıllık evliliği biten Ceyda Düvenci suskunluğunu bozdu! “Gözlerim hüzünlü baksa da...” Bülent Şakrak ile boşanacağını adeta doğruladı

2014 yılında Aşkın Kanunu dizi setinde tanışıp kısa süre sonra aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, 8 yıl önce nikah masasına oturdu. Okan Ali adında bir oğulları olan ünlü çift, son dönemlerde boşanacakları yönündeki iddialarla gündeme geldi. Sosyal medyada suskunluğunu bozan Düvenci, "Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın" diyerek yaşadıklarını anlattı. İşte Ceyda Düvenci'nin o paylaşımı...

takvim.com.tr
19.06.2023 15:32 - Son Güncelleme: 19.06.2023 15:32
8 yıllık evliliği biten Ceyda Düvenci suskunluğunu bozdu! “Gözlerim hüzünlü baksa da...” Bülent Şakrak ile boşanacağını adeta doğruladı

Dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, 2015 yılında dünyaevine girdi.

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8 yıllık evliliği biten Ceyda Düvenci suskunluğunu bozdu! “Gözlerim hüzünlü baksa da...” Bülent Şakrak ile boşanacağını adeta doğruladı

Okan Ali adında bir oğulları olan ünlü çift, mutlu evlilikleriyle sık sık adlarından söz ettirdi.

8 yıllık evliliği biten Ceyda Düvenci suskunluğunu bozdu! “Gözlerim hüzünlü baksa da...” Bülent Şakrak ile boşanacağını adeta doğruladı

Ancak ikili son günlerde boşanacakları yönündeki iddialarla gündeme geldi. Bu haberlerin ardından ikili çift terapisine gittiğini söyleyerek aralarını düzelttiklerini belirtti.

8 yıllık evliliği biten Ceyda Düvenci suskunluğunu bozdu! “Gözlerim hüzünlü baksa da...” Bülent Şakrak ile boşanacağını adeta doğruladı

Bir süre sonra ise evliliklerini sürdürme kararı alan çiftin aralarındaki sorunları aşamadığı öğrenildi. Dostça ayrılmaya karar veren ikili ayrı ayrı tatile çıktı.

8 yıllık evliliği biten Ceyda Düvenci suskunluğunu bozdu! “Gözlerim hüzünlü baksa da...” Bülent Şakrak ile boşanacağını adeta doğruladı

Önce Bülent Şakrak oğlu Okan Ali ile karavan turu yaptı. Daha sonra Ceyda Düvenci çocuklarıyla tatile çıktı.

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