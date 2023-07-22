8 yıllık evliliği biten Ceyda Düvenci "Hayatımızın en büyük didişmelerini yaşadık" Eski eşi Bülent Şakrak'la karşılıklı paylaşıyorlar bu kez...

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın, herkesin gıptayla baktığı 8 yıllık evliliklerini bitirme kararı alması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çiftin neden ayrıldığı merak edilirken, Ceyda Düvenci'nin bir takipçisine sosyal medyada verdiği cevap sonrası, boşanma kararını Şakrak'ın aldığı ortaya çıkmıştı.