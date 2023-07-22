8 yıllık evliliği biten Ceyda Düvenci "Hayatımızın en büyük didişmelerini yaşadık" Eski eşi Bülent Şakrak'la karşılıklı paylaşıyorlar bu kez...
İlk evliliğini 2000-2002 yılları arasında yapan Ceyda Düvenci, 2008'te nikah masasına oturduğu Engin Akgün'den Melisa adında bir kızı oldu. Engin Akgün'den 2013'te boşanan Düvenci, 2015 yılında meslektaşı Bülent Şakrak ile dünyaevine girdi. Mutlu aile pozlarıyla sık sık gündem olan oyuncu çift ayrılık kararı almış, geçtiğimiz günlerde de 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti. Şimdilerde "iyileşme" pozlarıyla moral toplayan Ceyda Düvenci'den yeni paylaşımlar geldi. İşte haberin detayları...
22.07.2023 12:11 - Son Güncelleme: 22.07.2023 12:11
Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın, herkesin gıptayla baktığı 8 yıllık evliliklerini bitirme kararı alması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çiftin neden ayrıldığı merak edilirken, Ceyda Düvenci'nin bir takipçisine sosyal medyada verdiği cevap sonrası, boşanma kararını Şakrak'ın aldığı ortaya çıkmıştı.