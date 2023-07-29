8 yıllık evliliği biten Ceyda Düvenci "Güvenli alan" dedi o ismin omzunda paylaştı! Eski eşi Bülent Şakrak'la karşılıklı paylaşıyorlar bu kez...

İlk evliliğini 2000-2002 yılları arasında yapan Ceyda Düvenci, 2008'te nikah masasına oturduğu Engin Akgün'den Melisa adında bir kızı oldu. Engin Akgün'den 2013'te boşanan Düvenci, 2015 yılında meslektaşı Bülent Şakrak ile dünyaevine girdi. Mutlu aile pozlarıyla sık sık gündem olan oyuncu çift ayrılık kararı almış, geçtiğimiz günlerde de 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti. Şimdilerde "iyileşme" pozlarıyla moral toplayan Ceyda Düvenci sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Geçtiğimiz günlerde 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren Ceyda Düvenci-Bülent Şakrak, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor.
Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın, herkesin gıptayla baktığı 8 yıllık evliliklerini bitirme kararı alması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çiftin neden ayrıldığı merak edilirken, Ceyda Düvenci'nin bir takipçisine sosyal medyada verdiği cevap sonrası, boşanma kararını Şakrak'ın aldığı ortaya çıkmıştı.
Düvenci, takipçisine "Kararı ben vermedim maalesef" şeklinde karşılık vererek, boşanma kararının kendisine değil, Bülent Şakrak'a ait olduğunu ima etmişti. Çiftin evlilikleri geçtiğimiz günlerde, İzmir-Ödemiş Adliyesi'nde, 15 dakikalık bir dava sonrası son buldu.