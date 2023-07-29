8 yıllık evliliği biten Ceyda Düvenci "Güvenli alan" dedi o ismin omzunda paylaştı! Eski eşi Bülent Şakrak'la karşılıklı paylaşıyorlar bu kez...

İlk evliliğini 2000-2002 yılları arasında yapan Ceyda Düvenci, 2008'te nikah masasına oturduğu Engin Akgün'den Melisa adında bir kızı oldu. Engin Akgün'den 2013'te boşanan Düvenci, 2015 yılında meslektaşı Bülent Şakrak ile dünyaevine girdi. Mutlu aile pozlarıyla sık sık gündem olan oyuncu çift ayrılık kararı almış, geçtiğimiz günlerde de 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti. Şimdilerde "iyileşme" pozlarıyla moral toplayan Ceyda Düvenci sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.