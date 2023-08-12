8 yıllık evliliği biten Bülent Şakrak "Hayat garantim" dedi o ismi paylaştı görenler dönüp tekrar baktı! Ceyda Düvenci sonrası...

İlk evliliğini 2000-2002 yılları arasında yapan Ceyda Düvenci, 2008'te nikah masasına oturduğu Engin Akgün'den Melisa adında bir kızı oldu. Engin Akgün'den 2013'te boşanan Düvenci, 2015 yılında meslektaşı Bülent Şakrak ile dünyaevine girdi. Mutlu aile pozlarıyla sık sık gündem olan oyuncu çift ayrılık kararı almış, geçtiğimiz günlerde de 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti. İkili o gün bugündür yaptıkları her paylaşımla dikkatleri üzerlerine çekiyor. Son olarak Şakrak öyle bir paylaşım yaptı ki ortalık karıştı. Bakın neden.