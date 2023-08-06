8 yıllık eşi Bülent Şakrak’tan boşanan Ceyda Düvenci’nin imalı paylaşımı takipçilerini ikiye böldü! “Boşanınca ne oldu ki birden...”

Meslektaşı Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliği geçen haftalarda son bulan Ceyda Düvenci, boşanma sonrası yaptığı imalı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. Son olarak 'Yas' paylaşımıyla gündeme gelen Düvenci, bu kez bikinili pozunu yayınladı ve sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Ünlü oyuncunun paylaşımına bir kısım takipçisi anlam veremezken bir kısmı Düvenci'yi savundu. İşte sosyal medyayı ikiye bölen o paylaşım...