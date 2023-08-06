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8 yıllık eşi Bülent Şakrak’tan boşanan Ceyda Düvenci’nin imalı paylaşımı takipçilerini ikiye böldü! “Boşanınca ne oldu ki birden...”

Meslektaşı Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliği geçen haftalarda son bulan Ceyda Düvenci, boşanma sonrası yaptığı imalı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. Son olarak 'Yas' paylaşımıyla gündeme gelen Düvenci, bu kez bikinili pozunu yayınladı ve sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Ünlü oyuncunun paylaşımına bir kısım takipçisi anlam veremezken bir kısmı Düvenci'yi savundu. İşte sosyal medyayı ikiye bölen o paylaşım...

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2023, 11:41 Güncelleme 06 Ağustos 2023, 11:41
8 yıllık eşi Bülent Şakrak’tan boşanan Ceyda Düvenci’nin imalı paylaşımı takipçilerini ikiye böldü! “Boşanınca ne oldu ki birden...” 1

İlk evliliğini 2000-2002 yılları arasında yapan Ceyda Düvenci, 2008'te nikah masasına oturduğu Engin Akgün'den Melisa adında bir kızı oldu. Engin Akgün'den 2013'te boşanan Düvenci, 2015 yılında meslektaşı Bülent Şakrak ile dünyaevine girdi.

8 yıllık eşi Bülent Şakrak’tan boşanan Ceyda Düvenci’nin imalı paylaşımı takipçilerini ikiye böldü! “Boşanınca ne oldu ki birden...” 2

Mutlu aile pozlarıyla sık sık gündem olan oyuncu çift ayrılık kararı almış, geçtiğimiz haftalarda da 8 yıllık evliliklerini 15 dakikada, tek celsede bitirdi.

8 yıllık eşi Bülent Şakrak’tan boşanan Ceyda Düvenci’nin imalı paylaşımı takipçilerini ikiye böldü! “Boşanınca ne oldu ki birden...” 3

Çiftin neden ayrıldığı merak edilirken Ceyda Düvenci'nin bir takipçisine verdiği yanıtla boşanma kararını Şakrak'ın aldığı ortaya çıktı.

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