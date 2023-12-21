8 yıllık eşi Bülent Şakrak’la yollarını ayırmıştı! Ceyda Düvenci'den kırmızı bornozuyla şıkır şıkır pozlar "Aşkımdan çektik"

Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini geçen Temmuz ayında sonlandıran Ceyda Düvenci, boşanma sonrası yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medya paylaşımlarına hız veren Ceyda Düvenci bu kez, kırmızı bornozuyla verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı. Verdiği kilolar sonrası adeta kendini baştan yaratan Düvenci'nin pozları kimilerinde çok beğenilirken, kimilerince eleştirildi.
Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci, 2015 yılında dünyaevine girdi ve çiftin bu evlilikten Ali adını verdikleri bir oğulları oldu. Sosyal medyada yayınladıkları mutlu aile pozlarıyla beğeni toplayan çift, herkesi şaşırtan bir karar aldı ve Temmuz ayında anlaşmalı olarak boşandı.
Ünlü çift, boşandıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oldu. Sosyal medya paylaşımlarına hız veren ikilinin birbirlerine gönderme yaptıkları ileri sürüldü.
Sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Düvenci, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi.