8 yıllık eşi Bülent Şakrak’la yollarını ayırmıştı! Ceyda Düvenci'den kırmızı bornozuyla şıkır şıkır pozlar "Aşkımdan çektik"

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Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci, 2015 yılında dünyaevine girdi ve çiftin bu evlilikten Ali adını verdikleri bir oğulları oldu. Sosyal medyada yayınladıkları mutlu aile pozlarıyla beğeni toplayan çift, herkesi şaşırtan bir karar aldı ve Temmuz ayında anlaşmalı olarak boşandı.