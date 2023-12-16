8 yıllık eşi Bülent Şakrak’la yollarını ayırmıştı! Ceyda Düvenci’den “Hayal kırıklığına uğrattın” diyen takipçisine dikkat çeken yanıt!

Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini geçen Temmuz ayında sonlandıran Ceyda Düvenci, boşanma sonrası yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medya paylaşımlarına hız veren Ceyda Düvenci bu kez bir takipçisinin yorumuyla gündem oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı Düvenci ile hafta sonu aynı etkinlikte olduğunu belirterek "Hayal kırıklığına uğrattın" dedi. Yoruma kayıtsız kalmayan Düvenci ise verdiği yanıtla dikkat çekti.