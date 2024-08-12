8 yıllık eşi Bülent Şakrak'la tek celsede boşanmıştı! Ceyda Düvenci'nin oğlu Okan Ali'ye bakın! Minik oğulları 7 yaşına bastı! 'Aynı babası'

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, 2015-2022 yılları arasında evli kaldığı Bülent Şakrak ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali'nin 7. yaşını kutladı. Gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Ali'nin son hali, Düvenci'nin sosyal medya paylaşımıyla ilk kez ortaya çıktı. Ceyda Düvenci, daha önce üç kez evlenmiş olmasına rağmen, oğlu Ali ile olan özel anlarına büyük önem veriyor ve bu anları zaman zaman takipçileriyle paylaşıyor. 7. yaşını kutlayan Ali'nin son hali, annesi Düvenci'nin paylaşımı sayesinde sosyal medyada büyük ilgi gördü ve hayranları tarafından yoğun beğeni topladı.