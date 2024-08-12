8 yıllık eşi Bülent Şakrak'la tek celsede boşanmıştı! Ceyda Düvenci'nin oğlu Okan Ali'ye bakın! Minik oğulları 7 yaşına bastı! 'Aynı babası'

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci, 2015-2022 yılları arasında evli kaldığı Bülent Şakrak ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali'nin 7. yaşını kutladı. Gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Ali'nin son hali, Düvenci'nin sosyal medya paylaşımıyla ilk kez ortaya çıktı. Ceyda Düvenci, daha önce üç kez evlenmiş olmasına rağmen, oğlu Ali ile olan özel anlarına büyük önem veriyor ve bu anları zaman zaman takipçileriyle paylaşıyor. 7. yaşını kutlayan Ali'nin son hali, annesi Düvenci'nin paylaşımı sayesinde sosyal medyada büyük ilgi gördü ve hayranları tarafından yoğun beğeni topladı.
2023 Temmuz'unda yollarını ayıran Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti, ayrılığa rağmen sergiledikleri olgun tavırlarla takdir toplamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Bülent Şakrak'ın, Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa ile olan bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşması, gündeme bomba gibi düşmüştü. Kızlarının ardından oğlu Ali hakkında araştırmalar başladı.
Oyuncu Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında sade bir tören ile nikah masasına oturdu.
Çiftin oğulları Ali, 2017'de dünyaya gelmişti. Çift 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz temmuz ayında tek celsede sonlandırdı.