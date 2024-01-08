8 yıllık eşi Bülent Şakrak’la boşanmıştı! Ceyda Düvenci’den havalı pozlar! İlk yorum Filiz Akın’dan! “Bekarlık sultanlık cümlesinin örneği...”

2015 yılında evlendiği Bülent Şakrak ile geçen Temmuz ayında anlaşmalı olarak boşanan Ceyda Düvenci, ayrılık sonrası yaptığı göndermeli paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Düvenci, bu kez bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Ünlü oyuncu, siyah eteği ile verdiği havalı pozları art arda yayınladı. Kısa süre gündem olan paylaşıma Yeşilçam yıldızı Filiz Akın kayıtsız kalmazken yapılan yorumlar dikkat çekti. İşte Ceyda Düvenci'nin o paylaşımı...