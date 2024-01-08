SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

8 yıllık eşi Bülent Şakrak’la boşanmıştı! Ceyda Düvenci’den havalı pozlar! İlk yorum Filiz Akın’dan! “Bekarlık sultanlık cümlesinin örneği...”

2015 yılında evlendiği Bülent Şakrak ile geçen Temmuz ayında anlaşmalı olarak boşanan Ceyda Düvenci, ayrılık sonrası yaptığı göndermeli paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan Düvenci, bu kez bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Ünlü oyuncu, siyah eteği ile verdiği havalı pozları art arda yayınladı. Kısa süre gündem olan paylaşıma Yeşilçam yıldızı Filiz Akın kayıtsız kalmazken yapılan yorumlar dikkat çekti. İşte Ceyda Düvenci'nin o paylaşımı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Ocak 2024, 15:30 Güncelleme 08 Ocak 2024, 15:41
8 yıllık eşi Bülent Şakrak’la boşanmıştı! Ceyda Düvenci’den havalı pozlar! İlk yorum Filiz Akın’dan! “Bekarlık sultanlık cümlesinin örneği...” 1

2008'te nikah masasına oturduğu Engin Akgün'den Melisa adında bir kızı olan Ceyda Düvenci, meslektaşı Bülent Şakrak ile 2015'te dünyaevine girdi.

8 yıllık eşi Bülent Şakrak’la boşanmıştı! Ceyda Düvenci’den havalı pozlar! İlk yorum Filiz Akın’dan! “Bekarlık sultanlık cümlesinin örneği...” 2

Ali adında bir oğulları olan ve geçen aylarda 8 yıllık evliliklerini sonlandıran ikili, boşanma sonrası yaptıkları göndermeli paylaşımlarla sık sık gündem oldu.

8 yıllık eşi Bülent Şakrak’la boşanmıştı! Ceyda Düvenci’den havalı pozlar! İlk yorum Filiz Akın’dan! “Bekarlık sultanlık cümlesinin örneği...” 3

Sosyal medyayı aktif kullanan Düvenci, bu kez bambaşka bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Ünlü oyuncu, siyah eteği ile verdiği havalı pozları art arda yayınladı.

SON DAKİKA