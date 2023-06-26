8 yıllık eşi Bülent Şakrak'la ayrılan Ceyda Düvenci’den anne-kız paylaşımı! “Çok güzel bir genç kız oldu” İlk göz ağrısına bakın...
Son dönemlerde 2015 yılında dünyaevine girdiği Bülent Şakrak ile boşanacağı yönündeki haberlerle gündeme gelen Ceyda Düvenci, bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Sosyal medyayı aktif kullanan Düvenci, 2008'de evlendiği ve 2013'te boşandığı Engin Akgün'den olan kızı Melisa ile paylaşımda bulundu. Anne-kız paylaşımı sosyal medyayı sallarken Melisa son haliyle kendine hayran bıraktı. Sosyal medyada ilgi odağı olan Melisa için "Çok güzel bir genç kız oldu" yorumu yapıldı. İşte Ceyda Düvenci'nin ilk göz ağrısı Melisa...
2015 yılında dünyaevine giren Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci'nin uzun zamandır birlikte görüntülenmemesi ve sosyal medyada fotoğraf paylaşmaması boşanma iddialarını da beraberinde getirdi.
Düvenci, geçen günlerde sosyal medyada yaptığı şu açıklamayla adeta iddiaları doğruladı:
"Bazen istemesen de bambaşka bir yola çıkmak zorunda kalırmışsın... Sözler yetersiz kalırmış bazen... Evet gözlerim hüzünlü baksa da gülmeye devam edeceğim... Ve hayat sana yine de teşekkür ederim, vardır benim için bir planın hep bilirim… Akışa bıraktım kendimi, gelecek günlerin güzelliğine güveniyorum... Ateş böcekleri iyidir. Bir de sinek kuşları, bir de kırlangıçlar ve baykuşlar..."
Düvenci, 2008'de evlendiği ve 2013'te boşandığı Engin Akgün'den olan kızı Melisa ile paylaşımda bulundu.