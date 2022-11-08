8 yıllık aşkıyla evlenen Dilan Çıtak açık ilişki açıklamasıyla konuşuluyordu! İbrahim Tatlıses’in kızı aşka geldi! Ortalığı salladı...
İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Dilan Çıtak Dörter, geçen ay 8 yıllık sevgilisi Levent Dörter ile nikah masasına oturdu. Birçok ünlü ismin katıldığı düğün günlerce konuşulurken Çıtak, nikah sonrası yaptığı 'açık ilişki' açıklamasıyla gündem oldu. Ünlü şarkıcı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Eşi ile samimi pozunu yayınlayan Çıtak, "Aşka geldi" dedirtti. İşte sosyal medyayı sallayan o paylaşım...
08.11.2022 23:33 - Son Güncelleme: 08.11.2022 23:33
İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, geçen ay uzun süredir birlikte olduğu Levent Dörter ile nikah masasına oturdu.