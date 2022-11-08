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Haberler Magazin 8 yıllık aşkıyla evlenen Dilan Çıtak açık ilişki açıklamasıyla konuşuluyordu! İbrahim Tatlıses’in kızı aşka geldi! Ortalığı salladı...

8 yıllık aşkıyla evlenen Dilan Çıtak açık ilişki açıklamasıyla konuşuluyordu! İbrahim Tatlıses’in kızı aşka geldi! Ortalığı salladı...

İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Dilan Çıtak Dörter, geçen ay 8 yıllık sevgilisi Levent Dörter ile nikah masasına oturdu. Birçok ünlü ismin katıldığı düğün günlerce konuşulurken Çıtak, nikah sonrası yaptığı 'açık ilişki' açıklamasıyla gündem oldu. Ünlü şarkıcı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Eşi ile samimi pozunu yayınlayan Çıtak, "Aşka geldi" dedirtti. İşte sosyal medyayı sallayan o paylaşım...

08.11.2022 23:33 - Son Güncelleme: 08.11.2022 23:33
8 yıllık aşkıyla evlenen Dilan Çıtak açık ilişki açıklamasıyla konuşuluyordu! İbrahim Tatlıses’in kızı aşka geldi! Ortalığı salladı...

İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, geçen ay uzun süredir birlikte olduğu Levent Dörter ile nikah masasına oturdu.

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8 yıllık aşkıyla evlenen Dilan Çıtak açık ilişki açıklamasıyla konuşuluyordu! İbrahim Tatlıses’in kızı aşka geldi! Ortalığı salladı...

Birçok ünlü ismin katıldığı düğün töreni, magazin gündeminde günlerce kendine yer buldu.

8 yıllık aşkıyla evlenen Dilan Çıtak açık ilişki açıklamasıyla konuşuluyordu! İbrahim Tatlıses’in kızı aşka geldi! Ortalığı salladı...

Çıtak, çok konuşulan düğünün ardından bir YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla adından söz ettirdi.

8 yıllık aşkıyla evlenen Dilan Çıtak açık ilişki açıklamasıyla konuşuluyordu! İbrahim Tatlıses’in kızı aşka geldi! Ortalığı salladı...

Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Çıtak, "Açık ilişki yaşamak normal midir?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti.

8 yıllık aşkıyla evlenen Dilan Çıtak açık ilişki açıklamasıyla konuşuluyordu! İbrahim Tatlıses’in kızı aşka geldi! Ortalığı salladı...

Soru karşısında şaşıran genç şarkıcı, şunları söyledi: "No. Hiç benlik değil ne münasebet, bir tanesi yetmiyorsa ne yapacağım. Yetmiyor mu bir tane? Saygı duyarım ama bence anormal"

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