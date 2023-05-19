8 yıllık aşkın meyvesi! Petek Dinçöz’ün oğlu annesinin kopyası olup çıktı! Son hali ağızları açık bıraktı! “Çakı gibi delikanlı...”
Okul hayatına son verip mankenlik yapmaya başlayan Petek Dinçöz, kariyerine oyunculuk ve şarkıcılığı da ekledi. 'Bende Kaldı', 'Foolish Casonava', 'Sandım Ki' ve daha nicesiyle müzik listelerini alt üst eden Dinçöz, iş ve özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer aldı. Ünlü şarkıcı, şimdi ise 8 yıl evli kaldığı Serkan Kodaloğlu'ndan olan oğluyla gündeme geldi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel bir paylaşımda bulunan şarkıcı, oğlunun son halini yayınladı. İrfan Aslan'ı görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Annesinin kopyası", "Çakı gibi delikanlı oluyor" yorumlarında bulundu. İşte Petek Dinçöz'ün yakışıklı oğlu...
19.05.2023 18:14 - Son Güncelleme: 19.05.2023 18:19
Gerçek adı Didem Ezgü olan Petek Dinçöz, mankenlik ile başladığı kariyerine oyunculuğu ve şarkıcılığı da ekleyerek uzun yıllar adından söz ettirdi.
2014 yılında nikah masasına oturduğu Serkan Kodaloğlu ile 2022 yılında boşanan şarkıcı, son olarak çocukluk aşkı Nida Büyükbayraktar ile yaptığı evlilikle uzun süre magazin manşetlerini süsledi.
Dinçöz şimdi ise Serkan Kodaloğlu yaptığı evlilikten dünyaya gelen oğlu İrfan Aslan ile gündeme geldi.